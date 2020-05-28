Normalleşme sürecinde verilecek destek kredilerinin detayları belli oldu! Kimlere kredi verilecek!

Normalleşme planının uygulanmaya başladığı bu süreçte vatandaşı ekonomik olarak olarak rahatlatmak için verilecek yeni destek kredilerinin detayları belli oldu. Peki destek kredileri kimlere verilecek ? Detayla haberimizde

Normalleşme sürecinde verilecek destek kredilerinin detayları belli oldu! Kimlere kredi verilecek!
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Dünya çapında yaşanan korona virüs krizi ekonomik alanda etkilerini Türkiye'de de göstermeye devam ediyor. Hastalığın ekonomik alanada verdiği zararların etkisinin azaltılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yapmış olduğu açıklamada normalleşme sürecinde vatandaşa ekonomik desteklerin devam edeceğini ve yeni destek kredi paketlerinin uygulamaya alınacağını açıklamasının hemen ardın bu destek kredilerinin detaylarıda belli oldu.

CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.

İşte destek kredilerinin kimlere verileceği ve detayları ;

KREDİLER TOPLUMUN HER KESİME YÖNELİK

Finansman kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak.

KAMU BANKALARI DEVREDE

Kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

YERLİ ÜRETİM MOBİLYA,BEYAZ EŞYA ALANA UYGUN KREDİ

Peki, hangi durumlarda bu kredi desteğinden yararlanılacak? Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde bu finansmandan yararlanılması bekleniyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞANA TATİL İÇİN KREDİ

Bir diğer imkan ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.

ORTA GELİR GRUBUNA UZUN VADELİ UYGUN KREDİ

Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor. Bu paketin cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.


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