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Noterde güvenli ödeme sistemi yarından itibaren başlıyor

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan Noterlik işlemleri ile ilgili güvenli ödeme sistemi uygulaması yarından itibaren tüm yurt genelinde başlıyor. Uygulamaya istinaden noterlik işlemlerinde yapılacak tüm ödemelerde bundan sonra kredi kartı ve banka kartı kullanılabilecek.

02 Şubat 2020 Pazar 23:05
Noterde güvenli ödeme sistemi yarından itibaren başlıyor

Adalet Bakanlığı Abdülhamit Gül tarafınadn tanıtılan ve Bakanlığa bağlı yeni uygulamalarından birisi olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' tüm yurt genelinde yarından itibaren başlamış olacak.

Bu sistemle birlikte özellikle ikinci el araç alım satım işlemlerinde, emanet hesaba alınan paranın noterlik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilgili kişinin hesabına aktarılması doğrultusunda vatandaşların mağduriyetleri giderilmiş olacak. Söz konusu uygulama ile birlikte bir çok vatandaş büyük kazanımlar elde ederken yeni sistemle birlikte nakit taşınan paranın çalınması veya kaybolması riskleri de ortadan kalkmış olacak.

Noterlik işlemlerinde satış bedeli işlem gerçekleştirilmeden satıcının hesabına geçemeyeceği için alım satım daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek ve bu kapsamında alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı mesajla ve elektronik posta ile bilgilendirilecek.

Tarafların anlaşamaması ve satış işleminin iptal edilmesi durumunda, alıcı tarafından yatırılan para, kayıt esnasında bildirilen banka hesabına iade edileceğinden dolandırıcılık gibi hileli davranışlardan zarar görme riski ortadan kalkmış olacak ve sistemle birlikte bloke, çek ve benzeri masraflarla karşılaşılmadan satış işlemleri gerçekleştirilecek.  

özellikle kayıtlı ödeme araçları sayesinde vergi, resim ve harçların tam olarak hesaplanmasıyla vergi kaybı önüne geçilmiş olacak.

Anahtar Kelimeler:
Noterlik IşlemleriGüvenli ödeme Sistemi
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