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Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar

Odeabank tarafından 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar ve başvuru detayları.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:11
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar

Odeabank, müşteri portföyünü genişletebilmek için kredi ve kredi kampanyaları düzenlemektedir. Buna göre Odeabank tarafından 10.000 TL’ye kadar anında kredi onayı verilerek kredi kullandırılıyor. İhtiyaç kredisi alacak ve uygun faiz oranlarından yararlanacaksanız, Odeabank’tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankanın aradığı şartlara uygunsanız 10.000 TL’ye kadar kredinin transferini anında sağlayabilirsiniz.

Odeabank kredi başvuru şartları nelerdir?

Odeabank’tan kredi alacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun 1200 ve üzerinde olması ve bankaların gecikme ve avukatlık durumunun olmaması gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması da aranan şartlar arasındadır. Banka ihtiyaç kredileri kapsamında emeklilere 80 yaşına kadar kredi veriliyor. Bankanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünürseniz, Odeabank ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunarak acil para ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Odeabank kredi başvuruları nasıl yapılır?

Odeabank’tan kredi başvurusu yapmanız durumunda banka şartlarına uygun müşteriler en kısa süre içerisinde onay alabilmektedir. Banka şubesinden, müşteri hizmetlerinden veya SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şubeleri üzerinden kredi başvurusunda bulunacaksanız, banka şubesine gitmeniz gerekir. Kimlik ve gelir belgenizi yanınıza alarak başvuru formunu doldurabilir ve kredi onayı sağlayabilirsiniz.

Cep telefonunuzdan SMS ile kredi başvurusunda bulunacaksanız 1 ücretli SMS atmanız gerekir. Nakit yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı yazarak 8444’e mesaj atın ve böylelikle kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Öte yandan 444 8 444 numaralı Odeabank müşteri hizmetleriyle de irtibata geçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

İntenetten kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka müşterisi değilseniz bankanın resmi web sayfasından başvuruda bulunabilirisiniz. İntenet üzerinden başvuru yapacaksanız, bankanın intenet bankacılığına giriş yaparak online başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Odeabank 10.000 TL kredilerde 60 ay vadeye kadar işlem yapılabiliyor. Kredilere ilişkin detaylı bilgileri resmi web sayfasından veya 444 8 444 numaralı müşteri hizmetlerinden arayarak öğrenmeniz mümkündür.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:11
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