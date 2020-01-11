İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118664
ALTIN
295.115
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6748
EURO
6.5257

Öğrenciye kredi veren bankalar ve kredi şartları

Öğrencilerin çoğunluğu zor şartlarda öğrenim görmektedir. Ülkenin ekonomik durumdan dolayı her ürünün fiyatı artmakta bu da özellikle şehir dışında okuyan öğrencileri zorlamaktadır. Nakit ihtiyacına sıkışan öğrenciler, öğrenciye kredi veren bankaları araştırmaktadır. Bizler öğrenciler için öğrenciye kredi veren bankalar ve kredi şartlarını derledik.

11 Ocak 2020 Cumartesi 10:11
Öğrenciye kredi veren bankalar ve kredi şartları

Özellikle üniversite de şehir dışında öğrenim gören öğrenciler zor durumlara girmektedir. Burs almayıp ailesinden para isteyemeyen veya burs aldığı halde yetinemeyen öğrenciler nakit ihtiyacı duymaktadır. Bu durumda bazı bankalar öğrencilere kredi imkanı sunmaktadır.  Fakat bankaların kredi için bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan öğrencilere kolaylıkla kredi verilmektedir.

Eğer bir öğrenci düzenli bir şekilde öğrenim kredisi alıyor, bankalara ait kredi kartı kullanıyor ve söz konusu kredi kartlarının ödemesini de düzenli bir şekilde yerine getiriyorsa, öğrenciye kredi veren bankaların ihtiyaç kredilerinden faydalanabilmektedir.  Öğrenciye kredi veren bankalar

Günümüzde öğrenciye kredi imkanı sağlayan birden fazla banka bulunmaktadır.  Bunların arasından en bilinen bankalar:

  • Ziraat Bankası
  • Yapı Kredi Bankası
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • Denizbank

Öğrenciye kredi veren bankaların şartları nelerdir?

Bankalar müşterilerine kredi sağlayacağı durumda ilk olarak kişinin gelir durumuna bakmaktadır. Kişinin gelir düzey durumu bu durumlarda çok önemli yer tutmaktadır. Belirli ve düzenli bir gelir sahibi olan öğrenciler bankalar tarafından sağlanan kredinden yararlanabilmektedir. Öneğin, öğrenciye kredi veren bankaların başında gelen Ziraat Bankası, öğrencinin part-time olarak da olsa çalıştığı bir iş yerinde sigortasının olup olmadığına dikkat etmektedir. Eğer öğrenci bu iş yerinde sigortalıysa daha kolay kredi alabilmektedir.

Kredi kartı kullanmakta kredi çekmekte önemli bir etkendir. Kişi kredi kartını düzenli olarak kullanıp ödemelerini geciktirmeden ödediği taktirde krediyi kolaylıkla çekebilmektedir.

Kişi orta düzey bir kredi siciline sahipse adı geçen bankalardan çok kolay bir şekilde kredi alabilecektir.

Bazı bankalar ihtiyaç kredisi için kefil talep etmektedir. Fakat Denizbank, öğrenciden kredi için kefil istememektedir. Fakat Denizbank’tan kredi alabilmek için bankada hesabınızın bulunması ve bu hesaba bağlı düzenli ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kredi notunun önemi nedir?

Bankalar bir kişiye kredi verirken o kişinin kredi notunu göz önünde tutmaktadır. Çoğu banka kişinin kredi notuna göre kredi vermektedir. Öneğin, Yapı Kredi Bankası, öğrencilere kredi verirken o öğrencinin kredi notuna ve gelir düzeyine göre karar vermektedir.  Kişinin kredi notu yüksek olduğu takdirde kredi çekmek için yolu açılacaktır.

Öğrenci kredisi için istenilen evraklar

 Bireysel ya da kurumsal her müşteride olduğu gibi öğrenciler de kredi çekmek için bankaya gittiğinde belirli belgeleri de beraberinde götürmelidir. Öğrenci kredisi veren bankalara gideceğiniz zaman yanınızda götürmeniz gereken belgeler şu şekildedir:

  • Başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı
  • Öğrenci belgesi
  • İkametgah
  • Varsa gelir düzeyini gösteren belge

Genellikle bu belgeler talep edilmektedir. Bununla birlikte her bankanın kendince isteyeceği farklı evraklarda bulunmaktadır. Bunları bankaların müşteri hizmetlerinden veya intenet sitelerinden detaylıca öğrenebilirsiniz.

Son Güncelleme: 11.01.2020 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
85 metrekare atölyeden Dünyanın 17 ülkesine açılan kapı
85 metrekare atölyeden Dünyanın 17 ülkesine açılan kapı
Aynı gün kredi kartı veren banka var mı?
Aynı gün kredi kartı veren banka var mı?
Banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar
Banka haricinde kredi çekilebilecek kurum ve kuruluşlar
2020 Engelli aylığı ne kadar olacak ? Engelli aylığı alma şartları ve engel oranına göre maaş belirlenmesi
2020 Engelli aylığı ne kadar olacak ? Engelli aylığı alma şartları ve engel oranına göre maaş belirlenmesi
2018 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli'nin açıklaması gündemde
2018 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli'nin açıklaması gündemde
Maaş yazısı nereden, nasıl alınır? Maaş yazısı örneği ve maaş yazısı çıkartma işlemleri
Maaş yazısı nereden, nasıl alınır? Maaş yazısı örneği ve maaş yazısı çıkartma işlemleri

Popüler Haberler

Kadın dizisi neden final yapıyor? Kadın dizisi için izleyicileri üzen gelişme
Yeşil Kart çocuk parası sorgulama nasıl yapılır? 2020 Yeşil kart çocuk parası sorgulama işlemleri
Süper Lig’in ikinci yarı maçları ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
A101 saat kaçta açılır, kaçta kapanır? 2020 A101 çalışma saatleri
e-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? Takdir teşekkür hesaplama işlemleri nasıl yapılır
Güvenlik personellerinin maaş zammı için asgari ücretin üstüne yüzde 30 zam açıklaması
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2020 Jandarma Kadın Erkek Astsubay Alımı Branşları Netleşti!
MEB 2020 sınavları tarihleri belli oldu
Adıma açılan sahte facebook hesapları için neler yapabilirim? İsminize açılan sahte hesapları kapattırın!
Kredi ve borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
Savaşçı Ayça neden değişti? Eski Ayça neden yok? Yeni Ayça kimdir? Feyza Sevil Güngör hakkında bilgiler
2020 YKS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınavı ne zaman yapılacak?
Sıfır bir filmi nerede çekildi?
Avlu dizisi bitti mi? Avlu artık devam etmeyecek mi?
Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nerden çekebilirim?
Günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi - Astrolojik yıldız falınız size bugünki yaşamınız için neler söylüyor?
Halk TV Şimdiki Zaman Siyaset Eren Erdem neden yok? Eren Erdem programdan çıkarıldı!
e-Okul VBS 2020 - Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş Ekranı
2020 Ramazan ve Kurban Bayramları hangi tarihe denk geliyor, bayram tatilleri ne zaman?
Hacca ilk kafile ne zaman gidecek?
DC ve DD harf notu anlamı nedir? DC ve DD notu geçer mi? Şartlı koşullu geçme nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.