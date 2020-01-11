Öğrenciye kredi veren bankalar ve kredi şartları

Özellikle üniversite de şehir dışında öğrenim gören öğrenciler zor durumlara girmektedir. Burs almayıp ailesinden para isteyemeyen veya burs aldığı halde yetinemeyen öğrenciler nakit ihtiyacı duymaktadır. Bu durumda bazı bankalar öğrencilere kredi imkanı sunmaktadır. Fakat bankaların kredi için bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan öğrencilere kolaylıkla kredi verilmektedir.

Eğer bir öğrenci düzenli bir şekilde öğrenim kredisi alıyor, bankalara ait kredi kartı kullanıyor ve söz konusu kredi kartlarının ödemesini de düzenli bir şekilde yerine getiriyorsa, öğrenciye kredi veren bankaların ihtiyaç kredilerinden faydalanabilmektedir. Öğrenciye kredi veren bankalar

Günümüzde öğrenciye kredi imkanı sağlayan birden fazla banka bulunmaktadır. Bunların arasından en bilinen bankalar:

Ziraat Bankası

Yapı Kredi Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

Öğrenciye kredi veren bankaların şartları nelerdir?

Bankalar müşterilerine kredi sağlayacağı durumda ilk olarak kişinin gelir durumuna bakmaktadır. Kişinin gelir düzey durumu bu durumlarda çok önemli yer tutmaktadır. Belirli ve düzenli bir gelir sahibi olan öğrenciler bankalar tarafından sağlanan kredinden yararlanabilmektedir. Öneğin, öğrenciye kredi veren bankaların başında gelen Ziraat Bankası, öğrencinin part-time olarak da olsa çalıştığı bir iş yerinde sigortasının olup olmadığına dikkat etmektedir. Eğer öğrenci bu iş yerinde sigortalıysa daha kolay kredi alabilmektedir.

Kredi kartı kullanmakta kredi çekmekte önemli bir etkendir. Kişi kredi kartını düzenli olarak kullanıp ödemelerini geciktirmeden ödediği taktirde krediyi kolaylıkla çekebilmektedir.

Kişi orta düzey bir kredi siciline sahipse adı geçen bankalardan çok kolay bir şekilde kredi alabilecektir.

Bazı bankalar ihtiyaç kredisi için kefil talep etmektedir. Fakat Denizbank, öğrenciden kredi için kefil istememektedir. Fakat Denizbank’tan kredi alabilmek için bankada hesabınızın bulunması ve bu hesaba bağlı düzenli ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kredi notunun önemi nedir?

Bankalar bir kişiye kredi verirken o kişinin kredi notunu göz önünde tutmaktadır. Çoğu banka kişinin kredi notuna göre kredi vermektedir. Öneğin, Yapı Kredi Bankası, öğrencilere kredi verirken o öğrencinin kredi notuna ve gelir düzeyine göre karar vermektedir. Kişinin kredi notu yüksek olduğu takdirde kredi çekmek için yolu açılacaktır.

Öğrenci kredisi için istenilen evraklar

Bireysel ya da kurumsal her müşteride olduğu gibi öğrenciler de kredi çekmek için bankaya gittiğinde belirli belgeleri de beraberinde götürmelidir. Öğrenci kredisi veren bankalara gideceğiniz zaman yanınızda götürmeniz gereken belgeler şu şekildedir:

Başvuru formu

Nüfus cüzdanı

Öğrenci belgesi

İkametgah

Varsa gelir düzeyini gösteren belge

Genellikle bu belgeler talep edilmektedir. Bununla birlikte her bankanın kendince isteyeceği farklı evraklarda bulunmaktadır. Bunları bankaların müşteri hizmetlerinden veya intenet sitelerinden detaylıca öğrenebilirsiniz.