Öğretmenlere sıfır faizli 5 bin TL'lik kredi fırsatı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile ING arasında alınan yeni bir kararla sendika üyesi öğretmenlere faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. İLKSAN üyesi olan ve ING Turuncu Ekstra Hesabı olan öğretmenler 12 ay vadeyle kredi alabilecek.

ING sendika üyesi olan ilkokul öğretmenlerine 12 ay boyunca 750 TL harcanması şartıyla 5 bin TL’ye kadar kredi vermektedir. İLKSAN üyesi öğretmenler için bu kredide yüzde 0 faiz uygulanmaktadır ve 12 ay vadeli 5 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir.

ING Turuncu Hesabı olan öğretmenlerin İLKSAN üyesi olduklarını belirterek mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilecek. Yüzde sıfır faizli kredi kampanyasının kotası 5 bin öğretmen olarak belirlendi. Kredinin diğer tutarlarında ise vade ve faiz oranı değişiklik göstermektedir. ING bu kredi için başvuru yapan kişiler arasında uygun bulduklarına kredi imkanı sağlayacaktır.

İLKSAN üyesi öğretmenler mesleklerini teyit etmek için ING Mobil’e giriş yaparak Turuncu Ekstra bölümünden e-Devlet sistemine giriş yapmalıdır. E-devlet sistemine giren kişiler arama bölümüne “SGK tescil ve hizmet dökümü” yazarak karşılarına çıkan ekrandan belgelerini alabilir. Barkodlu bir şekilde belge oluşturan kişiler e-mail adreslerine bu belgeyi alabilir.

Öğretmen olunduğunu tescil etmek için ise e-Devlet’ten alınan belgenin meslek@ing.com.tr adresine gönderilmesi gerekir. Bilgiler bankaya ulaştıktan sonra meslek teyidi yapılır ve başvuru sahibine geri dönüş yapılır.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 17:12