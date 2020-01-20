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Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı

Merkez Bankası olağanüstü toplanarak 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kar ile ilgili bir karar vardı. Toplantıda belirtilen dönemde hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:04
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı düzenledi. düzenlenen tpğlantıda bankanın 2019 yılı için kesinleşmemiş olan hesap dönemi sonu finansal tablolarında bulunan ve onun üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin sunulan önerge kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Feyza İleri tarafından Genel Kurula sunulan ve Olağanüstü Gebel Kurul Toplantısında görüşülen ve kabul edilen önergeye göre Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı
Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına karar verildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, söz konusu önerge ile ilgili yaptığı açıklamada; "Genel Kurulun kar payı ve avans dağıtımı yapılmasına ilişkin kararından sonra Banka Meclisince bazı indirimler yapılarak, tespit edilen avans miktarının ortaklara ödenmesi ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar verilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra gün içinde bu çerçevede açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Merkez BankasıGenel Kurul2019 Hesap DönemiAvans Kararı
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