Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı düzenledi. düzenlenen tpğlantıda bankanın 2019 yılı için kesinleşmemiş olan hesap dönemi sonu finansal tablolarında bulunan ve onun üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin sunulan önerge kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Feyza İleri tarafından Genel Kurula sunulan ve Olağanüstü Gebel Kurul Toplantısında görüşülen ve kabul edilen önergeye göre Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı AvansıDağıtımı Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına karar verildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, söz konusu önerge ile ilgili yaptığı açıklamada; "Genel Kurulun kar payı ve avans dağıtımı yapılmasına ilişkin kararından sonra Banka Meclisince bazı indirimler yapılarak, tespit edilen avans miktarının ortaklara ödenmesi ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar verilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra gün içinde bu çerçevede açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.