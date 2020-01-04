Ölen kişinin kredi borcu ne olur? Kişi vefat ederse borçlarını kim öder?

Kredi çektikten sonra borç ödemesi devam ederken vefat eden kişilerin akrabaları bu borçların ne olacağı hakkında meraklarını gidermek için intenete başvurmaktadır. Bu vefat durumları bankalar tarafından belirlenmiş olsa da kanunlarla da kişinin hakları güvence altına alınıştır. Ölen kişinin kredi borcunu kim ödemektedir sorusu merak edilmekle birlikte, merak edilen kredi ödemeleri genellikle bankalar tarafından incelenmektedir. Eğer kredi kullanan ve daha sonrasında vefat eden kişinin hayat sigortası bulunuyorsa, yapılacak işlemler hem daha kolay ilerleyecektir hem de diğer kişileri çok etkilemeyecektir. Kısaca hayat sigortası bulunuyorsa borç sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Öte yandan eğer kişinin her hangi bir hayat sigortası yoksa kişinin borcu mirasçılara devredilmektedir. Ancak mirasçılar reddi miras yaparsa bu borçlardan kurtulabilirler.

Ölen kişilerin kredi borcuna ne olur?

Kredi borçları genellikle bankalar tarafından güvence altına alınan uygulamalardır. Bu uygulamalar zorunlu olmamakla beraber çoğu banka tarafından uygulanmaktadır. Eğer kişiler kredi sigortası yapmak istemezlerse banka bunu yapmayacaktır. Kredi çeken kişinin vefat etmesi durumunda mirasçılar gerekli bilgilerle bankaya başvuru yaparlarsa her hangi bir sigorta mevcut mu öğrenebilmektedir. Kısaca kredi üzerine herhangi bir hayat sigortası bulunuyorsa sorun olmayacaktır. Çünkü mevcut olan borç sigorta şirketi tarafından ödenmektedir.

Ölen kişinin borcu kime kalır?

Hukuksal belgelere bakıldığı zaman anlaşılacaktır ki ölen kişinin mirası sadece bırakılan para veya tapular değildir. Ölen kişinin mirasçıları bireye ait borçlara da sahip olmuş olur. Kısaca ölen kişinin bıraktığı mirası kabul eden kişiler o kişiye ait olan borçları da üstlenmiş sayılmaktadır.

Kredide hayat sigortası olursa ne olur?

Borçlu doğal yollardan vefat etmişse,

Ölümünde herhangi bir intihar veya şüpheli bir durum bulunmuyorsa,

Kişi mevcut hastalıklarını sigorta poliçesinde beyan etmişse

Bankalarda kredi çekme durumlarında zorunlu olmasa bile bankalar tarafından yapılan uyarılardır. Vefat durumlarında kişi ve kişilerin ödemelerini kolaylaştıracak olan hayat sigortaları ölen kişinin tüm borçlarının sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlar. Sigorta şirketinin borçları karşılaması da bazı durumlara bağlıdır. Bunlar;

Sigorta şirketi borcu kolaylıkla karşılayacaktır. İntihar veya şüpheli durum olursa sigorta şirketleri borçları üstlenmeyebilirler.

Hayat sigortası ödenen krediyi iade edebilir mi?

Kişi vefat ettikten sonra eğer kredi üzerinde sigorta bulunuyorsa ve ölüm nedeninde her hangi bir sıkıntı yoksa borç sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Hatta zaten kredi başvurusu sırasında sigorta tüm miktar üzerinden yapıldığı için, kişinin ödediği miktarlar da özellikle güvence altına alınmaktadır. Önek verilecek olursa, 10.000 TL’lik kredinin mevcut olduğu varsayılırsa ve bu kredinin 9.000 TL’si ödenmişse bu 9.000 TL mirasçılara geri verilir. Kalan 1.000 TL’de bankaya ödenir.

Ölen kişinin kredi kartı borcu ne olur?

Kredi kartları borçları da aynı çekilen kredi borçlar gibidir. Kişi kredi kartı çıkartırken bankalar sigorta yapmalarını istese de çoğu zaman kullanıcılar bunu reddeder. Ancak kişi bankanın tavsiyesi ile değil de herhangi bir şirketle anlaşarak sigorta ödemesini düzenli yaparsa vefat durumunda yine kredilerde olduğu gibi kredi kartı borcu sigorta tarafından ödenecektir.