betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Osmangazi Köprüsü hisseleri için JPMorgan’a satış yetkisi!

Otoyol Yatırım A.Ş. Gebze- İzmir otoyolu için danışman yetkilendirdi. Osmangazi köprüsünü de kapsayan projenin hisseleri için JPMorgan'a satış yetkisi verildi. JPMorgan yatırım bankası hisseler ve alıcılar ile ilgili değerlendirme aşamasına gidileceğini belirtti.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:10
Osmangazi Köprüsü hisseleri için JPMorgan’a satış yetkisi!

Otoyol Yatırım A.Ş. Gebze- İzmir otoyolunun işletmesini üstlenmişti. Hisse satışı için uluslararası yatırım bankası olan JPMorgan’ı danışmanlık için yetkilendirdi.

Gebze- İzmir otoyolu ile ilgili açıldığı dönemde otomobiller için İstanbul ile İzmir arası gidiş dönüş maliyetinin 500 lira ve üzerinde olması çok tartışılmıştı. Gebze- İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş. yatırım bankasını yetkilendirdi. JPMorgan yatırım bankası danışmanlık ile yetkilendirildi. Gebze- İzmir otoyolu Osmangazi köprüsünü de kapsamaktadır. Otoyolun ihalesi Nisan 2009 tarihinde Nurol, Makyol, Özaltın, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu bir şirketler birliği ile alınmıştı.

Yetkilendirme ile ilgili bilgi konuya yakın dört kaynaktan elde edildi. Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve bünyesinde Osmangazi köprüsünü de bulunduran Gebze- İzmir otoyolunun ihalesini kazanan şirketler birliği, toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olan projenin 5.96 milyar doları kredi ve 1.5 milyar doları özkaynak ile 800 milyon doları net erken işletme geliri şeklinde fonlandırıldı.

Danışma olarak yetkilendirilen JPMorgan yatırım bankası yetkilendirilmesinin ardından potansiyel alıcıların değerlendirileceği bilgisini verdi. Yatırım bankasından ‘’Ne kadarlık bir hisse satışı olacağı, alıcılara, fiyata ve ilgiye bağlı olarak değişir” açıklaması yapıldı. Bu açıklamanın dışında yatırım bankasından herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı şekilde Otoyol Yatırım A.Ş. den de konu hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.

Otoyol projesinde %19 dan daha az payı olan İtalyan şirket Astaldi, inşaat sektöründe yaşanan gerilemenin ardından sert bir şekilde etkilendi ve iflas anlaşması ilan etti. Türkiye varlıklarından da çıkan şirket geçen sene sonunda da İstanbul’da üçüncü köprüdeki %33 lük hissesinin Türk ortağına satmıştı.

Gebze- İzmir otoyol projesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş.’de Nurol İnşaat ve Özaltın’ın da %26,98 hissesi bulunmaktadır. Astaldi’nin ise %18.86 oranında hissesi bulunuyordu. Göçay şirketinin %0,2 hissesi bulunmaktadır. Otoyol projesinin değer tespiti ve potansiyel alıcıların belirlenmesine yönelik danışman seçimi ile ilgili ilk gelişmeler 2019 yılının ilk aylarında açıklanmıştı. JPMorgan yatırım bankası danışman olarak seçildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün %51’i Çin Şirketinde

Yavuz Sultan Selim köprüsü için aralık ayında altı Çin şirketi bir fon oluşturdu. Bu fonla Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Boğaz köprüsünün %51 ini satıl alındı. Bahsedilen altı şirket şunlardır:

China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

688.5 Milyon Dolar Harcanacak

Şirketler birliği Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Boğaz köprüsü için 688,5 milyon dolar harcayacak. Projenin en büyük ortağı China Merchants Expressway oldu. Şirket %31 paya sahip. Bu şirketten sonra sırasıyla %20 pay ile CMU, %17 pay ile Zheijang ve Jiangsu Expressway, %7 pay ile Sichuan Expressway ve Anhui Expressway gelmektedir.

Yatırım Maliyeti 3 Milyar Dolar Olacak

Üçüncü köprü olacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği 322 metre ve genişliği 59 metre. Köprü aynı zamanda 1408 metre açıklığa sahip ve toplam uzunluğu 2164 metre olarak ölçülmektedir. Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olarak hesaplanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden günde 135 bin araç geçişi garantisi veriliyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
TÜİK 2020 Ocak asgari geçim rakamlarında son durumu açıkladı!
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Kara listedekilere sicil affı çıkacak mı? MHP'den sicil affı teklifi
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Son zamanlarda Youtube Türkiye'nin en çok konuşulan ismi Mesut Can Tomay kimdir?
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
İş mülakatı için görüşmeye giderken sık yapılan hatalar nelerdir? İş mülakatları için öneriler
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
3500 TL maaş alan birine ne kadar kredi çıkar? Bankadan ne kadar kredi çekebilir?
İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Çok Sevmek Yasaklanmalı şarkısı yayınlandı!
Rüyada telefonla konuşmak ne demektir? Rüyada telefonla konuşmanın tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.