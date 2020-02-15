Osmangazi Köprüsü hisseleri için JPMorgan’a satış yetkisi!

Otoyol Yatırım A.Ş. Gebze- İzmir otoyolunun işletmesini üstlenmişti. Hisse satışı için uluslararası yatırım bankası olan JPMorgan’ı danışmanlık için yetkilendirdi.

Gebze- İzmir otoyolu ile ilgili açıldığı dönemde otomobiller için İstanbul ile İzmir arası gidiş dönüş maliyetinin 500 lira ve üzerinde olması çok tartışılmıştı. Gebze- İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş. yatırım bankasını yetkilendirdi. JPMorgan yatırım bankası danışmanlık ile yetkilendirildi. Gebze- İzmir otoyolu Osmangazi köprüsünü de kapsamaktadır. Otoyolun ihalesi Nisan 2009 tarihinde Nurol, Makyol, Özaltın, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu bir şirketler birliği ile alınmıştı.

Yetkilendirme ile ilgili bilgi konuya yakın dört kaynaktan elde edildi. Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve bünyesinde Osmangazi köprüsünü de bulunduran Gebze- İzmir otoyolunun ihalesini kazanan şirketler birliği, toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olan projenin 5.96 milyar doları kredi ve 1.5 milyar doları özkaynak ile 800 milyon doları net erken işletme geliri şeklinde fonlandırıldı.

Danışma olarak yetkilendirilen JPMorgan yatırım bankası yetkilendirilmesinin ardından potansiyel alıcıların değerlendirileceği bilgisini verdi. Yatırım bankasından ‘’Ne kadarlık bir hisse satışı olacağı, alıcılara, fiyata ve ilgiye bağlı olarak değişir” açıklaması yapıldı. Bu açıklamanın dışında yatırım bankasından herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı şekilde Otoyol Yatırım A.Ş. den de konu hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.

Otoyol projesinde %19 dan daha az payı olan İtalyan şirket Astaldi, inşaat sektöründe yaşanan gerilemenin ardından sert bir şekilde etkilendi ve iflas anlaşması ilan etti. Türkiye varlıklarından da çıkan şirket geçen sene sonunda da İstanbul’da üçüncü köprüdeki %33 lük hissesinin Türk ortağına satmıştı.

Gebze- İzmir otoyol projesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş.’de Nurol İnşaat ve Özaltın’ın da %26,98 hissesi bulunmaktadır. Astaldi’nin ise %18.86 oranında hissesi bulunuyordu. Göçay şirketinin %0,2 hissesi bulunmaktadır. Otoyol projesinin değer tespiti ve potansiyel alıcıların belirlenmesine yönelik danışman seçimi ile ilgili ilk gelişmeler 2019 yılının ilk aylarında açıklanmıştı. JPMorgan yatırım bankası danışman olarak seçildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün %51’i Çin Şirketinde

Yavuz Sultan Selim köprüsü için aralık ayında altı Çin şirketi bir fon oluşturdu. Bu fonla Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Boğaz köprüsünün %51 ini satıl alındı. Bahsedilen altı şirket şunlardır:

China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

688.5 Milyon Dolar Harcanacak

Şirketler birliği Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Boğaz köprüsü için 688,5 milyon dolar harcayacak. Projenin en büyük ortağı China Merchants Expressway oldu. Şirket %31 paya sahip. Bu şirketten sonra sırasıyla %20 pay ile CMU, %17 pay ile Zheijang ve Jiangsu Expressway, %7 pay ile Sichuan Expressway ve Anhui Expressway gelmektedir.

Yatırım Maliyeti 3 Milyar Dolar Olacak

Üçüncü köprü olacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kule yüksekliği 322 metre ve genişliği 59 metre. Köprü aynı zamanda 1408 metre açıklığa sahip ve toplam uzunluğu 2164 metre olarak ölçülmektedir. Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olarak hesaplanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden günde 135 bin araç geçişi garantisi veriliyor.