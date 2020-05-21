Otellerde yapılan tatil rezarvasyonları ne olacak? Oteller tatil rezervasyon iptali yapacak mı?

Turizm Bakanlığı tarafından otellerdeki rezervasyonlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında 31 Aralık 2020 tarihine kadar rezervasyonların iptal edilmesi halinde hukuki işlem başlatılmayacağına yer verildi.
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan kararlar Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Türkiye Oteller Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Deneğine gönderildi.
1 Haziran Tarihi 31 Aralık 2020 Olarak Değiştirildi
Turizm Bakanlığı’nın yeni yayımladığı genelge ile Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Haziran olarak belirlenen rezervasyon iptali tarihi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Bu karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılan rezervasyon gibi etkinliklerin iptal edilmesi halinde işletmelere ceza uygulanmayacak.
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