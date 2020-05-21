Otellerde yapılan tatil rezarvasyonları ne olacak? Oteller tatil rezervasyon iptali yapacak mı?

Turizm Bakanlığı tarafından otellerdeki rezervasyonlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında 31 Aralık 2020 tarihine kadar rezervasyonların iptal edilmesi halinde hukuki işlem başlatılmayacağına yer verildi.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan kararlar Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Türkiye Oteller Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Deneğine gönderildi.

1 Haziran Tarihi 31 Aralık 2020 Olarak Değiştirildi

16 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan genelge ile Koronavirüs salgınından dolayı turizm sezonunu açmayan veya hizmetlerine ara veren konaklama tesislerinin, geleğenin yayımlandığı tarihten önce teyit edilen ve girişi 1 Haziran 2020 tarihinden önce olan rezervasyonların ya da aynı tarihten önce yapılacak konaklama olmayan diğer etkinliklerin konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi veya sezon açılışını yapamaması nedeniyle konaklama tesisi tarafından iptal edilmesi halinde, tesis hakkında 2634 sayılı kanuna göre cezai işlem uygulanmayacağı açıklanmıştı.

Turizm Bakanlığı’nın yeni yayımladığı genelge ile Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Haziran olarak belirlenen rezervasyon iptali tarihi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Bu karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılan rezervasyon gibi etkinliklerin iptal edilmesi halinde işletmelere ceza uygulanmayacak.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 18:52