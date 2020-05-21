Otellerde yapılan tatil rezarvasyonları ne olacak? Oteller tatil rezervasyon iptali yapacak mı?

Turizm Bakanlığı yayımladığı yeni bir genelgeyle rezervasyon iptallerinin süresini uzattı. Otellerde yapılan tatil rezervasyonları ne olacak, oteller tatil rezervasyon iptali yapacak mı, yeni alınan kararlara göre Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılan rezervasyonların iptal edilmesi halinde işletmelere ceza uygulanmayacak.

Otellerde yapılan tatil rezarvasyonları ne olacak? Oteller tatil rezervasyon iptali yapacak mı?
    Abone Ol:

Turizm Bakanlığı tarafından otellerdeki rezervasyonlarla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında 31 Aralık 2020 tarihine kadar rezervasyonların iptal edilmesi halinde hukuki işlem başlatılmayacağına yer verildi.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan kararlar Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Türkiye Oteller Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Deneğine gönderildi.

16 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan genelge ile Koronavirüs salgınından dolayı turizm sezonunu açmayan veya hizmetlerine ara veren konaklama tesislerinin, geleğenin yayımlandığı tarihten önce teyit edilen ve girişi 1 Haziran 2020 tarihinden önce olan rezervasyonların ya da aynı tarihten önce yapılacak konaklama olmayan diğer etkinliklerin konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi veya sezon açılışını yapamaması nedeniyle konaklama tesisi tarafından iptal edilmesi halinde, tesis hakkında 2634 sayılı kanuna göre cezai işlem uygulanmayacağı açıklanmıştı.

1 Haziran Tarihi 31 Aralık 2020 Olarak Değiştirildi

Turizm Bakanlığı’nın yeni yayımladığı genelge ile Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Haziran olarak belirlenen rezervasyon iptali tarihi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Bu karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılan rezervasyon gibi etkinliklerin iptal edilmesi halinde işletmelere ceza uygulanmayacak.

Türkiye’nin nabzını tutan haber sitesinin mobil uygulamasını hemen edin! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak haberleri anında öğrenmek için bizi Instagram’da da takip etmeye başla! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 18:52

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Kuru soğanın acısı nasıl alınır? Soğanın acılığını geçirmek için kolay ve pratik yöntemler
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası başvuruları nasıl, nereden yapılır? Rapor parası almak için şartlar
KYK burs ve kredi ödemeleri neden kesilir? KYK bursu kesilme sebepleri
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
Maden suyu cilde nasıl uygulanır? Maden suyunun cilde uygulanma teknikleri
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı yeni tarihi belli oldu!
8 Mayıs Cuma 2020 yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 8 Mayıs yayın akışı
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma
Ziraat bankası meyve bahçesi, bağcılık kredisi 2020 şartları ve kredi için gerekli evraklar
Halk Bankası işyeri açma kredisi şartları nelerdir? Esnaf kefalet kredisi hesaplama ve geri ödeme koşulları
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için kısıtlamaların kaldırılacağı, hizmete açılış tarihi belli oldu mu?
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
Bayramdan önce hangi ödemeler, maaşlar ve yardımlar yapılacak? Bayramdan önce ödenecek yardımlar ve desteklerin tarihleri
Babil dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Babil 2. sezon için Ozan Güven’den mesaj!
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?
MEB 2020 İl İçi, İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atamaları Yer Değiştirme Takvimi Belli Oldu!