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Otomobil pazarı hareketlendi! İşte satılan araç sayısı

Küresel olarak yaşanan koronavirüs salgın hastalığına rağmen otomobil piyasası geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 26,3 büyüdü ancak satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın Nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 azaldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:16
Otomobil pazarı hareketlendi! İşte satılan araç sayısı

Küresel bazda yaşana koronavirüs salgın hastalığına rağmen otomobil piyasası bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 büyüdü.Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

Pazar nisan ayında azaldı

Nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 60,9 azaldı. Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 57,1 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre 72,4 azalış gösterdi.

HİBRİT OTOMOBİLE İLGİ ARTIYOR

115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satıldı

2020 yılı nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 8,3 ve 2000cc üstü otomobil satışları da 33,6 geriledi.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay, dizel otomobil satışları 54 bin 1 adetle yüzde 44,5 pay, otogazlı otomobil satışları 5 bin 361 adetle yüzde 4,4 pay aldı.

Ayrıca, nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

En çok yine sedan tercih edildi

Nisan sonunda otomobil pazarının yüzde 83,4'ünü vergi oranları düs?ük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar olus?turdu. C segmenti otomobiller 73 bin 779 adetle yüzde 60,7, B segmenti otomobiller de 27 bin 50 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

SEDAN OTOMOBİLLER YİNE İLK SIRADA

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 36 bin 129 adet satıs? ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satıs? ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 75,1 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.

Son Güncelleme: 06.05.2020 13:28
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Otomobil PazarıİLK 5 AY SATILAN ARAÇ SAYISI
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