Otomotiv devi Renault'da iflas çanları çalıyor!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Renault, koronavirüs (Covid-19) salgınından nasibini alan şirketler arasına girdi. Salgından dolayı ciddi derecede finans sorunu yaşayan otomotiv devinin acil yardım almaması durumunda batabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapanEkonomi Bakanı Bruno Le Maire, Cuma günü yaptığı bir konuşmada otomotiv devinin 5 milyar Euro tutarında birtalebinde bulunduğunu söyledi. ekonomik sıkıntıların sadece mali destek yoluyla aşılabileceğini belirten Bakan Bruno Le Maire, Flins bölgesinde bulunan Renault tesisinin kapatılmasının mümkün olmadığını ve şirketin işleri olabildiğince ayakta tutmaya çalışması gerektiğini kaydetti. Ülke olarak ivedi yoluyla harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Le Maire, yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın yeni bir strateji geliştirmek için çabaladığını ve Fransız hükûmetinin her şekilde şirkete destek olacağını belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, açıklamasında ayrıca; Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğunu fakat şirketin bu başvurusunun henüz onay aşamasından geçmediğini söyledi.