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OYAK, Total ve M Oil'i satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu

Mesleki emeklilik fonu OYAK, Rekabet Kurulu'na başvuru yaparak TOTAL ve M Oil'i Demirören Holding'den hisseleri devir almak istediğini bildirdi.

25 Şubat 2020 Salı 12:13
OYAK, Total ve M Oil'i satın almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu

Ordu Yardımlaşmak Kurumu (OYAK) hisseleri Demirören Holding'de olan TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i devralmak için Rekabet kurulu'na başvurdu. Tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz’ı satın almak isteyen OYAK ile Demirören Holding arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK'tan yapılan yazılı açıklamada," Mevcut faaliyet alanları dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiren ve yatırım yaptığı sektörlerde hızla ilerleyen OYAK, Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yapmıştır.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil'in ticari karlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artıracak olup; sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam etmektedir." denildi.

30’un üzerinde ana sektörü etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişinin istihdam sağlayadığı akaryakıt ve otogaz sektöründe önde gelen olmanın hedeflendiği talepte üyelere de ayrıcalıklı ve avantajı hizmet sunma vaad edeceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 25.02.2020 12:14
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