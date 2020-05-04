Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı

Korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda zor günler geçiren ve özellike 5 bin TL'nin altında geliri olan vatandaşın ve esnafın kredi taleplerini karşılık bırakan ve bu zor süreçte tüm yükü kamu bankalarına atan özel bankalara tepkiler büyüyor. Bakanlık şikayet hattına vatandaşlar tarafından bu konuda binlerce şikayet yapıldı ve bakanlık şikayetleri yakın takibe aldı.

KREDİ TALEPLERİNE YANIT BİLE VERİLMİYOR!

Birçok vatandaş sosyal medyada gündem yaratan iddiasında tüketici kredilerine koronavirüs döneminde yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak için başvurduğunu, tüm şartları sağladıklarını ancak kredi çıkmadığını öne sürüyor. Tepkiler ise özellikle bankaların kara liste adını verdiği, daha önceki kredi sicili bozuk veya kredi-kredi kartı borcunu düzenli ödeyemediği için icra işlemiyle karşı karşıya kalanlara bankaların kesinlikle kredi vermediği yönünde yoğunlaşıyor. Fakat elbette şikayetler bununla da sınırlı değil. Bazı vatandaşlar ise geliri 5000 TL'nin altında olanlara verileceği belirtilen kredi için konulan şartların tümünü karşılamasına rağmen kredi talebine olumlu yanıt alamadığı iddiasında.

Aslında buna çok benzer bir durum daha önce, neredeyse tüm bankaların katıldığını açıkladığı, kredi taksitlerinin ötelenmesi konusunda da yaşanmış, kredi taksitlerini ötelediğini iddia eden çok sayıda özel banka kredinin toplam vadesini uzatmayarak ötelenen kredileri kalan taksitlere ve faiziyle yayarak kampanyaya katılır bir görüntü sergilemişti. Bu uygulama hem finans yönetimi hem de hükümet cephesinden de tepki görmüş ve eleştirilmişti.

Kredi destek paketlerine ilişkin uygulamalara iştirak etmiş görünmek isteyen bazı bankaların ise uyanıklığı, örneğin 5-10 bin TL kredi talebinde bulunan vatandaşlara 3 bin TL'lik kredi onayları çıkarmak şeklinde oldu.

Buna karşılık geliri 5 bin TL'nin üzerinde olanlara kredi taleplerinin hızla onaylandığı da iddialar arasında.

ESNAF DA YANIT ALAMIYOR

Benzer sıkıntılar uzun süredir dükkanını koronavirüs önlemleri kapsamında kapatmak zorunda kalan esnaflar açısından da yaşanıyor. Aynı yekilde kredi sicili kötü olan esnafın kredi talebine çoğu banka olumlu yanıt vermezken yanıt veren bazı kamu bankalarının bile olumlu yanıt verdiği esnafa çok yüksek meblağlarda teminat için senet imzalattığı iddia ediliyor.

Kredi talebinin bu kadar yoğun olduğu dönemde normal şartlarda olumlu veya olumsuz şekilde hemen yanıt verilen kredi taleplerinin haftalardır yanıt alamamış olmasına ise görüştüğümüz bankacılık kaynakları yine covid-19 önlemleri nedeniyle yaşanan sıkıntıları gerekçe gösteriyor. Kredi değerlendirme mekanizmasının daha az personelle taleplere yanıt vermeye çalıştığının altını çizen bankacılık kaynakları, değerlendirme süreçlerinin birimler arasındaki iletişim mekanizmasının yüksek talebe hazırlıksız yakalanılması nedeniyle gecikmelere neden olabildiğini söylüyor. Yani aslında birçok bankanın altyapısı bu kadar yoğun kredi talebini değerlendirecek veya yanıt verecek bir yoğunluğa hazır değildi.

Sosyal medyada bankalardan gelen mesajları paylaşan bazı vatandaşlar olumsuz yanıtını 1 ay sonra aldığı iddiasında bulunuyor.

Buna karşılık bazı vatandaşlar ise bu iddialara tepkili. Kamu bankalarına başvurduklarını ve başvurularına hemen yanıt aldıklarını, çıkan kredinin ise ilk 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli, 10 bin TL'lik kredilerinin onaylandığını belirten vatandaşlar ile kredi talebine yanıt alamadığını söyleyen vatandaşlar arasında sosyal medyada da tartışmalar yaşanıyor.

Özellikle herhangi bir geliri olmadan kredi kullanmaya çalışanların "kredi talebinin olumsuz sonuçlandığı" yönünde yorumlar yaptığını savunan vatandaşlar, bu kesimin alacağı desteğin kredi değil devletin sosyal yardımları olması gerektiğini öne sürüyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: HER 100 KİŞİDEN 85-86'SININ ŞİKAYETİNE YANIT VERİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise süreci çok yakından takip ediyor. Haberglobal Web Haber Merkezi olarak görüştüğümüz Bakanlık yetkilileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu şikayetlerle ilgili çok ayaklı bir iletişim stratejisi kurduğuna dikkat çekiyor. Buna göre öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bu şikayetleri takip edebilmek için bir şikayet hattı oluşturuldu. Özel Kalem birimi altında bir ekip kuruldu. Bakanlık yetkilileri, "İkincisi ise sosyal medyada Bakanlık ile alakalı olsun olmasın, kamu bankasıyla alakalı olsun olmasın, bu kredi süreçleriyle ilgili, Covid-19 İstikrar Kalkanı adımlarıyla ilgili herhangi bir şikayet olduğunda ister şikayet hattından ister sosyal medya ekibinden gelen şikayetlerin hepsi de BDDK'ya yönlendiriliyor. Onlar da kendi içlerinde bir birim oluşturdu. BDDK da bu süreci takip etmek için bir çağrı merkezi kurdu. Bunların geri dönüşlerini yapmaya çalışıyoruz. Gerek temel ihtiyaç kredilerinde, gerek esnaf kredilerinde, gerek ise işe devam kredilerinde her 100 kişiden 85-86'muhakkak geri dönüş sağlanıyor. Eğer şikayetçinin başvurusuyla ilgili herhangi bir sorun yoksa muhakkak bu kredi talepleri sonuçlandırılıp kredilerin yatışı sağlanıyor. Bakanlık bu geri dönüşleri de çok yakından takip ediyor" dedi.

BAKAN ALBAYRAK: TEFECİLİK TÜRÜNDE FAALİYET YÜRÜTEN BANKALARA MÜSAADE ETMEYİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda da "Özel bankalar maalesef ihtiyatlı davranıyoruz iddiasıyla yaklaşık iki yıldır reel sektöre ihtiyacı olan finansmanı sağlamaktan imtina ediyor. Bugün de Kovid- 19 ile ilgili belirsizlikler devam ederken kredi kullandırmayı ticari anlamda doğru bulmadıkları söyleniyor. Tabi siz, 'şu kadar teminatım var, müşterim batarsa batsın, teminatımı alır zarar etmem,' düşüncesiyle hareket ediyor ve bir nevi tefecilik türünde bir faaliyet yürütüyorsanız, bizim de devlet olarak buna müsaade etmemiz, kimse kusura bakmasın, mümkün olmaz. Son olarak ülkemizin kıymetli finansal kaynaklarının daha fazla sayıda ihtiyaç sahibinin kullanımına açılması amacıyla düzenleyici kurumumuz BDDK da oldukça önemli adımlar attı. Bu noktada yeni Aktif Rasyosu düzenlemeleri bu soruna kesin bir çözüm buluyor olacaktır. Bankalardan beklentimiz reel sektöre ve hane halklarına kredi kanallarını açık tutmaya devam etmeleridir. Bu bağlamda ilgili bütün aktörlerle uyum içerisinde adımlar atmaya devam edeceğiz" diyerek özel bankaları uyarmıştı.