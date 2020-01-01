İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Papara nasıl kullanılır? Papara yükleme yapma ve kart başvurusu

Son dönemlerde popülerleşen papara oldukça fazla kullanılmaktadır. Papara’yı kullananların yanı sıra papara nasıl kullanılır diye araştırma yapanlar da mevcuttur. Papara’yı araştıranlar için işte, Papara yükleme yapma ve kart başvurusu detayları…

01 Ocak 2020 Çarşamba 19:59
Papara nasıl kullanılır? Papara yükleme yapma ve kart başvurusu

Papara, cüzdanınızdaki nakit para ve kartların yerine kullanabileceğiniz, 7/24 ücretsiz para transferi ve birçok özelliği barındıran bir platformdur. Dijital bir cüzdan olarak kullanılabilen bu sistem sayesinde, kişiler tüm online ödeme işlemlerini yapabilmektedir.

Papara, müşterilerine kapsamlı hizmetler vermektedir. Bu sistem, banka hesap sistemlerinden farklı bir yapıda çalışmaktadır.  Papara, müşterilerinin para yatırma işlemlerini kolaylaştırmak için çoğu bankaların ATM’leri ile ortak çalışır.

Papara’ya Nasıl Para Yüklenir?

Paparaya para yüklemek isteyen kişilerin yapmaları gereken işlem çok basittir. Kişiler, papara anlaşmalı bir ATM üzerinden normal hesaba para yükler gibi yükleme işlemlerini yapmalıdır. Banka hesabıyla benzer bir sisteme sahip olan papara, müşterilerine online olarak para yükleme işlemini de sunar. Yani Papara’ya banka hesabınız üzerinden para transferi, EFT, Havale gibi işlemler yapabilirsiniz.

Para yüklemeniz için yapmanız gereken şey papara hesabınıza uygulama üzerinden giriş yaptıktan sonra Para Yükle butonuna basmanızdır.

Online ödeme sistemi olan bu sistem üzerine para yüklemelerini ATM’ler üzerinden de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Papara Nasıl Kullanılır?

Papara online ödeme sistemini kullanmak için öncellikle bir Papara hesabı açılmalıdır. Bunun için Google Play Store veya App Store üzerinden uygulama telefona indirilmelidir. Daha sonra TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapılarak kişisel bilgiler girilmelidir.

Bu işlemlerin ardından sistem onayı verilir ve papara hesabı kullanıma başlayabilir. Ayrıca, Papara hesabının tamamen aktif olması ve kişilerin papara kartlarını alabilmeleri için hesaba 10 TL yatırılması gerekmektedir. Tüm bunlar gerçekleştirildikten sonra hesabınız aktif hale gelecektir.

Papara Kart için başvuru

Papara kartı almak isteyen kişilerin, yukarıda anlatıldığı gibi online sistem üzerinden hesap açmaları gerekmektedir. Sistem de bulunan başvurusu kısmına tıklayan kişiler, burada istenilen bilgileri yazdıktan sonra kart başvurusunda bulunabilirler.

Hesap açılışı sırasında hesaba 10 TL yüklenmelidir, bu para sisteme online bankacılık yolu ile yüklenebilir. Sonrasında ise adres beyanı girilerek kişilerin papara kartları girilmiş olan adrese gelecektir.

Papara anlaşmalı noktalar ile para yükleme

Papara kart anlaşmalı noktaları aracılığı ile para yüklemek mümkündür. Anlaşmalı noktalara uygulamanın bünyesinde yer alan sekme üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için Anlaşmalı noktalar sekmesi tıklanır ve il seçilir.

Sistem, bulunduğunuz yere en yakın para yükleme noktasını gösterecektir. Bu sayede en yakın ödeme noktasını öğrenip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaparken sistemin size vereceği referans kodlarına dikkat etmelisiniz.

Son Güncelleme: 01.01.2020 19:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay enflasyon vergisi yok!
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay enflasyon vergisi yok!
Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!
Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
PYBS Bursları ne zaman yatar? Pybs 2020, DPY bursları ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatar?
Yerli otomobil adı ne olacak? TOGG Ceosundan isim açıklaması!
İsimden numara sorgulama işlemleri - Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler isimden numara bulma, öğrenme
Benim Adım Melek var mı, yok mu? 1 Ocak Çarşamba Benim Adım Melek neden yayınlanmadı?
Kimse Bilmez'de Atatürk resmi sansürlendi mi? Dizi yönetmeninden açıklama!
Fox Tv Baraj dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Ahsen kimdir? Ahsen Perkitli hakkında bilgiler
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.