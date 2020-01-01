Papara nasıl kullanılır? Papara yükleme yapma ve kart başvurusu

Papara, cüzdanınızdaki nakit para ve kartların yerine kullanabileceğiniz, 7/24 ücretsiz para transferi ve birçok özelliği barındıran bir platformdur. Dijital bir cüzdan olarak kullanılabilen bu sistem sayesinde, kişiler tüm online ödeme işlemlerini yapabilmektedir.

Papara, müşterilerine kapsamlı hizmetler vermektedir. Bu sistem, banka hesap sistemlerinden farklı bir yapıda çalışmaktadır. Papara, müşterilerinin para yatırma işlemlerini kolaylaştırmak için çoğu bankaların ATM’leri ile ortak çalışır.

Papara’ya Nasıl Para Yüklenir?

Paparaya para yüklemek isteyen kişilerin yapmaları gereken işlem çok basittir. Kişiler, papara anlaşmalı bir ATM üzerinden normal hesaba para yükler gibi yükleme işlemlerini yapmalıdır. Banka hesabıyla benzer bir sisteme sahip olan papara, müşterilerine online olarak para yükleme işlemini de sunar. Yani Papara’ya banka hesabınız üzerinden para transferi, EFT, Havale gibi işlemler yapabilirsiniz.

Para yüklemeniz için yapmanız gereken şey papara hesabınıza uygulama üzerinden giriş yaptıktan sonra Para Yükle butonuna basmanızdır.

Online ödeme sistemi olan bu sistem üzerine para yüklemelerini ATM’ler üzerinden de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Papara Nasıl Kullanılır?

Papara online ödeme sistemini kullanmak için öncellikle bir Papara hesabı açılmalıdır. Bunun için Google Play Store veya App Store üzerinden uygulama telefona indirilmelidir. Daha sonra TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapılarak kişisel bilgiler girilmelidir.

Bu işlemlerin ardından sistem onayı verilir ve papara hesabı kullanıma başlayabilir. Ayrıca, Papara hesabının tamamen aktif olması ve kişilerin papara kartlarını alabilmeleri için hesaba 10 TL yatırılması gerekmektedir. Tüm bunlar gerçekleştirildikten sonra hesabınız aktif hale gelecektir.

Papara Kart için başvuru

Papara kartı almak isteyen kişilerin, yukarıda anlatıldığı gibi online sistem üzerinden hesap açmaları gerekmektedir. Sistem de bulunan başvurusu kısmına tıklayan kişiler, burada istenilen bilgileri yazdıktan sonra kart başvurusunda bulunabilirler.

Hesap açılışı sırasında hesaba 10 TL yüklenmelidir, bu para sisteme online bankacılık yolu ile yüklenebilir. Sonrasında ise adres beyanı girilerek kişilerin papara kartları girilmiş olan adrese gelecektir.

Papara anlaşmalı noktalar ile para yükleme

Papara kart anlaşmalı noktaları aracılığı ile para yüklemek mümkündür. Anlaşmalı noktalara uygulamanın bünyesinde yer alan sekme üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun için Anlaşmalı noktalar sekmesi tıklanır ve il seçilir.

Sistem, bulunduğunuz yere en yakın para yükleme noktasını gösterecektir. Bu sayede en yakın ödeme noktasını öğrenip işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaparken sistemin size vereceği referans kodlarına dikkat etmelisiniz.