Para kazandıran tarımsal yatırım projeleri nelerdir?

Çok eski yıllardan bu yana Türkiye tarıma elverişli olması ile bilinen bir ülkedir. Bunu kendi milletimiz bildiği gibi uluslararası arenada da bilmektedir. Gerek çok mevsimli olması ve tarım alanının bol olması gerekse de diğer coğrafi şartlardan ötürü Türkiye toprakları tarım yapılabilecek en mükemmel topraklardandır. Peki tarıma bu kadar elverişli olan ülkemizde hangi tarım projeleri daha çok kazandırır? 2020 yılında hangi tarımsal projelere yatırım yapılmalıdır? Haberimizin detayları tam olarak bu konu ile ilgili. Karlı tarımsal projelerle ilgili aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz.

Kar Ettirecek Tarım Yatırımları

Tarım ülkemizde çok eskiden beri en popüler olan sektörlerden bir tanesidir. Aslında moden tekniklerin gelişmesi tarımı sadece bizim ülkemizde değil birçok ülkede tekrar dönülesi bir sektöre çevirdi. Tarım sektörü, teknoloji gelişmesine rağmen hala kendi içinde belli başlı zorluklarını korumaktadır. Zor olan bir sektör olması sonucu yatırımcıların gözü korksa da yatırımcılar elde edilecek getiriyi hesapladığında sektör iştah açıcı gelmektedir. Diğer taraftan ülkemizde çiftçilik ve mevsimsel işçilik yapan birçok kişi mevcuttur.

Öncelikle her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de bir iş fikrine sahip olmanız gerekmektedir. Bazen bir iş fikri yetmez birkaç tane iş fikrine sahip olup karşılaştırma yapmak gerekir. İş fikri belirlendikten sonra ön araştırma yapılmalıdır. Ön araştırma size iş fikrinin daha önce uygulanıp uygulanmadığı, nerelerde uygulandığı gibi bilgileri verir. Ön araştırmadan sonra ise daha detaylı bir iş araştırması gerekir. Sizin bu işi yapmanız için neye ihtiyacınızın olduğu, teknik hususların olduğu, gereken insan kaynağı ve sermaye miktarı gibi hususlar bu araştırmada ortaya çıkar. Bu noktadan sonra ise artık pazar araştırması yapmanız gerekmektedir. İşinizin veya mahsulünüzün yurtiçi ve yurtdışı pazar payı ne durumda, talep ne durumda gibi hususlarda bu araştırmada ortaya çıkar.

Yeni Bir Trend: Topraksız Tarım

Diğer taraftan gelişen teknoloji ve yenilikçi bakış açısı artık klâsik tarıma meydan okuyor. Seralar veya açık arazi üzerinde yapılan klâsik tarım trendini kaybediyor. Arazi ve sera maliyetleri yerine yatırımcılar daha maliyetsiz bir yöntem olan topraksız tarıma bakıyor. Topraksız tarım; tohumu şu içinde büyütmeye yönelik bir tarım çeşididir. Bunu halihazırda yapan şirketler vardır. Bu şekilde bir tarım yöntemi izleyen girişimciler bu işi yapan şirketlerden anahtar teslim sera alabilmektedirler. Bu da yine tarım alanında gelecek vadeden yatırımlardan bir tanesidir.

Bu yeni tarım modelinde toprak yerine bitkinin köklerinin tutunabileceği perlit gibi organik veya inorganik maddeler kullanılarak bitkinin büyümesi sağlanmaktadır. Bu tip tarımda öncü ülkeler olarak ilk sıralarda İspanya ve İsrail'i sayabiliriz. Birçok ürün bugün topraksız tarım aracılığıyla da yetiştirilmektedir. Topraksız tarımın bir diğer adı da ‘Hidroponik’ tarım olarak bilinmemektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi gelecekte hidroponik tarım aracılığıyla daha düşük maliyete daha fazla ürün elde edilebilecektir. Bu da tarım alanına yatırım yapmak isteyen girişimciler için iyi bir alandır.

Organik Tarım Tohumu Yetiştiriciliği ve Sera Kurulumu

Bugün tarım alanında yapılabilecek ve ilk olarak ilgi uyandıran yatırımlar Sera kurulumu ve tohum yetiştiriciliğidir. Özellikle organik tohum yetiştiriciliği geleceğin trendleri arasındadır. Meyve ve sebze üretiminden tutun birçok alanda organik tohumlar ön plana çıkmaktadır. Sera kurmak ise başka bir altenatif yatırımdır. Sera kurup hazır sera devri yapılması iyi bir yatırım gibi görünmektedir. Bir diğer altenatif ise meyve bahçesi kurmaktır.

Organik tarıma özel olarak değinmek gerekirse, artan sağlık tedbirleri ve insanların sağlıklı yaşama isteği organik tarımı tetikleyen en önemli unsurlardır. Özellikle tohum alanında sorun yaşayan organik tarım için ülkemizde tohum üreterek bu alanda yatırım yapabilirsiniz. Bu hem iyi bir iş fikri olurken hem de ülkenize büyük katkılar sağlayabilirsiniz.

Tarım alanı başta birçok yatırımcıya zorlu bir alan gibi gelse de doğru yatırım yapıldığında ciddi kar edilebilecek bir sektördür. Tarım alanında yüksek karlar yakalamak ise genellikle yeni ve ilk defa uygulanan yatırım projeleri ile mümkündür. Öneğin; egzotik meyve yetiştiriciliği. Başka bir ülkede yetişen ama Türkiye veya Türkiye ile bağlantılı pazarlarda bulunmayan veya az bulunan meyve ve sebzeler iyi bir yatırım fikri olabilir. Bu noktada önemli olan husus ön, iş ve pazar araştırmalarının doğru yapılmasıdır. Doğru yapılan araştırmalar ile her şey mümkündür. Diğer taraftan risksiz bir yatırım fikri düşünmek imkansızdır. Her yatırımın kendine göre risklerin mevcuttur. Yatırım kararını alan yatırımcı riskleri de bu kararla birlikte üstlendiğinin farkında olmalıdır.

Pazarın ihtiyaçları çok iyi gözlemlenmelidir. Çünkü her iş ihtiyaca binaen ortaya çıkar. İhtiyacın doğru tespit edilmesi doğru yatırımı ve iyi bir karı kendisi ile birlikte getirir.

Düşük Sermaye Gerektiren Tarım Yatırımları

Diğer taraftan tarım yatırımlarında illaki dışarıdan bir sermaye ihtiyacına duymadan yapabileceğiniz tarım sektörü işleri de mevcuttur. Bahçe düzenlemeyi seviyor musunuz? Meyve bahçesi ile uğraşmayı seviyor musunuz? İşte bunlar sizin gelecekteki işiniz olabilir. Bu işleri yaparak başlayabilir ve seviyorsa in bunu gelecekteki mesleğiniz haline dönüştürebilirsiniz.

Tarım sektöründe şimdiye kadar bahsettiklerimiz gözünüzde büyüyebilir. "Milyonluk yatırım gerekiyor, ben bunu nasıl yapacağım?" diyorsanız korkmayın! Tarım sektöründe milyonluk yatırımlar yapmadan da para kazanabilirsiniz. Küçük bir bahçe kiralamak ile işe başlayabilirsiniz. Kiraladığınız bahçede meyve, sebze ve bilumum tarım ürünü üretebilirsiniz. Daha sonra bu ürünleri satarak ufak ufak başlayabilirsiniz. Bir başka altenatif ise botanik bahçesi yapmaktır. Çiçeklerin birçok alanda kullanıldığı ülkemizde botanik bahçesi de mantıklı bir yatırımdır. Botanik bahçesinde nadir çiçekleri üreterek iyi paralar kazanama imkanınız vardır. Diğer taraftan nadir olmayan çiçekleri hem çiçek pazarına hem de kozmetik sektörüne satabilmektesiniz. Burada önemli olan husus kişiliğiniz ile örtüşen, sevdiğiniz işi yapmanız ile ilgilidir. Sevdiğiniz işi yaparsanız mutlaka kazanırsınız.

Yatırım Yapacaklara Tavsiyeler

1- Seviyorsanız tarım işi yapmalısınız. Sevmiyorsanız tarım sektörü kolaya çalışabileceğiniz bir sektör değildir.

2- İşinizin başında durmalısınız. Sadece tarımda değil her işte işinizin başında durmalısınız. İşinizin başında değilseniz başarılı olma ihtimaliniz çok düşüktür.

3- Fizibilite ve finansman çalışmaları çok önemli. Bunlar yatırımınızın olmazsa olmazlarıdır.

4- Teknolojik gelişmeleri mutlaka yakından takip etmelisiniz. Moden tarım teknoloji ile iç içe gelişmektedir.

5- Pazar ve pazarlama ile ilgili bütün planları en başta yapmak lazım.

6- Üretimimiz bir plan ve program dahilinde olmalıdır ve gerekli stratejiler izlenmelidir.

7- Krizleri fırsatlara dönüştürmek her sektörde olduğu gibi bu arada da çok önemlidir.

Hibeler ve Destekler

8- Tarım sektöründe sabırlı olmak çok önemlidir. Sabırsızlık karlı bir işi karsız hale getirebilir.

2019 yılında verilen Tarımsal Yatırımlara hibe desteği 2020 yılında da verilmeye devam edecektir. Genelde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında verilen hibeler 2020 yılında da kırsal alanda yapılacak tarım yatırımları için verilemeye devam edilecektir.

Verilecek hibeler en karlı tarım projeleri arasından seçilecektir. Bu karlı projelere verilecek hibe miktarı ise %50 oranında olacaktır. Kalan %50 çiftçilerin kendileri tarafından bulunacaktır. Genel anlamda kırsal alanlarda yaşayan çiftçilerin destekleneceği hibeler ülkemizde özellikle sermayesi bulunmayan çiftçiler için önemli bir kaynaktır. Diğer taraftan devlet tarafından verilen mazot desteği de verilmeye devam edilecek. 2019 yılında verilen destek 2020 yılında da verilecektir.

Bütün bu destek projeleri Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla verilecektir.

Ülkemiz tarım yapılabilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'nin iklim ve coğrafi özelliklerinden dolayı muhteşem bir tarım potansiyeli vardır. Diğer taraftan önemli başka bir vakıa ise bu kadar yüksek tarım potansiyeli olan bir ülkede hala tarımsal yatırımın sınırlı olmasıdır. Bu sınırlılık ülke kaynaklarını boşa kullandırırken diğer taraftan Türkiye'de hala tarımsal alanda birçok yatırım eksiğinin bulunduğunu göstermektedir. Yine de tarımsal alanda bu kadar boşluk varken, hangi yatırımlar bana daha çok katkı sağlar, hangisinden daha fazla kar ederim diyorsanız, yüksek kar edebileceğiniz tarım yatırımlarını yazımızın devamında anlattık.

Karlı Tarım Yatırımları

Tarım ülkemizde çok eskiden beri en popüler olan sektörlerden bir tanesidir. Aslında moden tekniklerin gelişmesi tarımı sadece bizim ülkemizde değil birçok ülkede tekrar dönülesi bir sektöre çevirdi. Tarım sektörü, teknoloji gelişmesine rağmen hala kendi içinde belli başlı zorluklarını korumaktadır. Zor olan bir sektör olması sonucu yatırımcıların gözü korksa da yatırımcılar elde edilecek getiriyi hesapladığında sektör iştah açıcı gelmektedir. Diğer taraftan ülkemizde çiftçilik ve mevsimsel işçilik yapan birçok kişi mevcuttur.

Öncelikle her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de bir iş fikrine sahip olmanız gerekmektedir.

Bazen bir iş fikri yetmez birkaç tane iş fikrine sahip olup karşılaştırma yapmak gerekir. İş fikri belirlendikten sonra ön araştırma yapılmalıdır. Ön araştırma size iş fikrinin daha önce uygulanıp uygulanmadığı, nerelerde uygulandığı gibi bilgileri verir. Ön araştırmadan sonra ise daha detaylı bir iş araştırması gerekir. Sizin bu işi yapmanız için neye ihtiyacınızın olduğu, teknik hususların olduğu, gereken insan kaynağı ve sermaye miktarı gibi hususlar bu araştırmada ortaya çıkar. Bu noktadan sonra ise artık pazar araştırması yapmanız gerekmektedir. İşinizin veya mahsulünüzün yurtiçi ve yurtdışı pazar payı ne durumda, talep ne durumda gibi hususlarda bu araştırmada ortaya çıkar.

Pazar araştırması bu noktada en önemli adımlardan biridir. Özellikle tarım da hangi bölgede hangi ürünü üreteceğiniz, o bölgede ürünün pazar payının ne kadar olduğu önemli bir husustur. Pazar araştırması arz ve talep ile ilgili araştırmayı da kapsar. Ürünün Türkiye ve dünyada arz durumu nedir? Ürünün Türkiye ve dünyada talep durumu nedir? Siz bu pazarda ne kadar sürede nasıl yer bulabilirsiniz? Bu soruların tamamı can alıcı sorular olup, pazar araştırmasının içinde olan sorulardır. Diğer taraftan burada en önemli husus bütün bu faktörlerin birbiriyle uyumlu olduğu bir iş fikri geliştirmeniz gerektiğidir. Yani tohum toprağa, toprak taşımaya, taşıma pazara uygun olmalıdır. Uygunluk sağlarsanız yaptığınız işten kar etme şansınız çok yüksektir.

Topraksız Tarım

Diğer taraftan gelişen teknoloji ve yenilikçi bakış açısı artık klâsik tarıma meydan okuyor. Seralar veya açık arazi üzerinde yapılan klâsik tarım trendini kaybediyor. Arazi ve sera maliyetleri yerine yatırımcılar daha maliyetsiz bir yöntem olan topraksız tarıma bakıyor. Topraksız tarım; tohumu şu içinde büyütmeye yönelik bir tarım çeşididir. Bunu halihazırda yapan şirketler vardır. Bu şekilde bir tarım yöntemi izleyen girişimciler bu işi yapan şirketlerden anahtar teslim sera alabilmektedirler. Bu da yine tarım alanında gelecek vadeden yatırımlardan bir tanesidir.

Bu yeni tarım modelinde toprak yerine bitkinin köklerinin tutunabileceği perlit gibi organik veya inorganik maddeler kullanılarak bitkinin büyümesi sağlanmaktadır. Bu tip tarımda öncü ülkeler olarak ilk sıralarda İspanya ve İsrail'i sayabiliriz. Birçok ürün bugün topraksız tarım aracılığıyla da yetiştirilmektedir. Topraksız tarımın bir diğer adı da ‘Hidroponik’ tarım olarak bilinmemektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi gelecekte hidroponik tarım aracılığıyla daha düşük maliyete daha fazla ürün elde edilebilecektir. Bu da tarım alanına yatırım yapmak isteyen girişimciler için iyi bir alandır.

Tohum Yetiştiriciliği ve Seracılık

Bugün tarım alanında yapılabilecek ve ilk olarak ilgi uyandıran yatırımlar Sera kurulumu ve tohum yetiştiriciliğidir. Özellikle organik tohum yetiştiriciliği geleceğin trendleri arasındadır. Meyve ve sebze üretiminden tutun birçok alanda organik tohumlar ön plana çıkmaktadır. Sera kurmak ise başka bir altenatif yatırımdır. Sera kurup hazır sera devri yapılması iyi bir yatırım gibi görünmektedir. Bir diğer altenatif ise meyve bahçesi kurmaktır.

Organik tarıma özel olarak değinmek gerekirse, artan sağlık tedbirleri ve insanların sağlıklı yaşama isteği organik tarımı tetikleyen en önemli unsurlardır. Özellikle tohum alanında sorun yaşayan organik tarım için ülkemizde tohum üreterek bu alanda yatırım yapabilirsiniz. Bu hem iyi bir iş fikri olurken hem de ülkenize büyük katkılar sağlayabilirsiniz.

Tarım alanı başta birçok yatırımcıya zorlu bir alan gibi gelse de doğru yatırım yapıldığında ciddi kar edilebilecek bir sektördür. Tarım alanında yüksek karlar yakalamak ise genellikle yeni ve ilk defa uygulanan yatırım projeleri ile mümkündür. Öneğin; egzotik meyve yetiştiriciliği. Başka bir ülkede yetişen ama Türkiye veya Türkiye ile bağlantılı pazarlarda bulunmayan veya az bulunan meyve ve sebzeler iyi bir yatırım fikri olabilir. Bu noktada önemli olan husus ön, iş ve pazar araştırmalarının doğru yapılmasıdır. Doğru yapılan araştırmalar ile her şey mümkündür. Diğer taraftan risksiz bir yatırım fikri düşünmek imkansızdır. Her yatırımın kendine göre risklerin mevcuttur. Yatırım kararını alan yatırımcı riskleri de bu kararla birlikte üstlendiğinin farkında olmalıdır.

Pazarın ihtiyaçları çok iyi gözlemlenmelidir. Çünkü her iş ihtiyaca binaen ortaya çıkar. İhtiyacın doğru tespit edilmesi doğru yatırımı ve iyi bir karı kendisi ile birlikte getirir.

Sermaye Gerektirmeyen Tarım Yatırımları

Diğer taraftan tarım yatırımlarında illaki dışarıdan bir sermaye ihtiyacına duymadan yapabileceğiniz tarım sektörü işleri de mevcuttur. Bahçe düzenlemeyi seviyor musunuz? Meyve bahçesi ile uğraşmayı seviyor musunuz? İşte bunlar sizin gelecekteki işiniz olabilir. Bu işleri yaparak başlayabilir ve seviyorsa in bunu gelecekteki mesleğiniz haline dönüştürebilirsiniz.

Tarım sektöründe şimdiye kadar bahsettiklerimiz gözünüzde büyüyebilir. "Milyonluk yatırım gerekiyor, ben bunu nasıl yapacağım?" diyorsanız korkmayın! Tarım sektöründe milyonluk yatırımlar yapmadan da para kazanabilirsiniz. Küçük bir bahçe kiralamak ile işe başlayabilirsiniz. Kiraladığınız bahçede meyve, sebze ve bilumum tarım ürünü üretebilirsiniz. Daha sonra bu ürünleri satarak ufak ufak başlayabilirsiniz. Bir başka altenatif ise botanik bahçesi yapmaktır. Çiçeklerin birçok alanda kullanıldığı ülkemizde botanik bahçesi de mantıklı bir yatırımdır. Botanik bahçesinde nadir çiçekleri üreterek iyi paralar kazanama imkanınız vardır. Diğer taraftan nadir olmayan çiçekleri hem çiçek pazarına hem de kozmetik sektörüne satabilmektesiniz. Burada önemli olan husus kişiliğiniz ile örtüşen, sevdiğiniz işi yapmanız ile ilgilidir. Sevdiğiniz işi yaparsanız mutlaka kazanırsınız.

Tarım sektöründe yatırım yapacaksanız; Seviyorsanız tarım işi yapmalısınız. Sevmiyorsanız tarım sektörü kolaya çalışabileceğiniz bir sektör değildir. İşinizin başında durmalısınız. Sadece tarımda değil her işte işinizin başında durmalısınız. İşinizin başında değilseniz başarılı olma ihtimaliniz çok düşüktür. Fizibilite ve finansman çalışmaları çok önemli. Bunlar yatırımınızın olmazsa olmazlarıdır. Teknolojik gelişmeleri mutlaka yakından takip etmelisiniz. Moden tarım teknoloji ile iç içe gelişmektedir. Pazar ve pazarlama ile ilgili bütün planları en başta yapmak lazım. Üretimimiz bir plan ve program dahilinde olmalıdır ve gerekli stratejiler izlenmelidir. Krizleri fırsatlara dönüştürmek her sektörde olduğu gibi bu arada da çok önemlidir. Tarım sektöründe sabırlı olmak çok önemlidir. Sabırsızlık karlı bir işi karsız hale getirebilir.

Devlet Destekleri

2019 yılında verilen Tarımsal Yatırımlara hibe desteği 2020 yılında da verilmeye devam edecektir. Genelde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında verilen hibeler 2020 yılında da kırsal alanda yapılacak tarım yatırımları için verilemeye devam edilecektir. Verilecek hibeler en karlı tarım projeleri arasından seçilecektir. Bu karlı projelere verilecek hibe miktarı ise %50 oranında olacaktır. Kalan %50 çiftçilerin kendileri tarafından bulunacaktır. Genel anlamda kırsal alanlarda yaşayan çiftçilerin destekleneceği hibeler ülkemizde özellikle sermayesi bulunmayan çiftçiler için önemli bir kaynaktır. Diğer taraftan devlet tarafından verilen mazot desteği de verilmeye devam edilecek. 2019 yılında verilen destek 2020 yılında da verilecektir. 2020 yılı su desteği toplamda 16 milyar olacaktır. Desteğin hibe oranı ise %50 olacaktır. Bütün bu destek projeleri Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla verilecektir.

Ülkemiz tarım yapılabilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye'nin iklim ve coğrafi özelliklerinden dolayı muhteşem bir tarım potansiyeli vardır. Diğer taraftan önemli başka bir vakıa ise bu kadar yüksek tarım potansiyeli olan bir ülkede hala tarımsal yatırımın sınırlı olmasıdır. Bu sınırlılık ülke kaynaklarını boşa kullandırırken diğer taraftan Türkiye'de hala tarımsal alanda birçok yatırım eksiğinin bulunduğunu göstermektedir.