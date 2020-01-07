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Patates ve kuru soğan ihracatında yeni düzenleme; Yurt dışı satışları öz izin şartına bağlandı

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından patates ve kuru soğan ihracatından yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre patates ve kuru soğan yurt dışı satışlarında ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı.

07 Ocak 2020 Salı 13:34
Patates ve kuru soğan ihracatında yeni düzenleme; Yurt dışı satışları öz izin şartına bağlandı

Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyle 'İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar' tebliğinde değişiğe gitti. Yapılan değişiklikte ise patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Bu kve karar doğrultusunda patates ve kuru soğana yurt dışı satışlarında öz izin şartı getirilirken karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.


Bakanlığın yeni düzenlemesine göre bu ürünleri ihraç etmek isteyen üreticiler onay için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapmak zorunda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan söz konusu değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada dünyadaki patates ve soğan talebinin, Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık bu değişiklikleri yaptıklarını ve ihracat için Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin belgesi alınması şartı getirdiklerini kaydetti.

Bakanlığın gündeminde başka ürünlerle ilgili gerçekleştirilecek olan ihracat talepleri için şu anda böyle bir kararın söz konusu olmadığına dikkat çeken Pekcan, açıklamasında; "Talepte çok yüksek oranda bir artış vardı. Bir ayda fırlama oldu. Bakanlık olarak anomali tespitlerini de yapıyoruz, hangi ürünün ihracatında ve ithalatında anlık yüksek değişmeler var, o doğrultuda da vatandaşlarımızın menfaatini güderek tedbir almaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar tebliğinde yapılan değişiklik ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamasında, "Bu karar, ihracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir." ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 07.01.2020 13:36
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Patates Kuru SoğanIhracat Izniöz Izin şartı
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