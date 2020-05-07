İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98571
ALTIN
392.468
DOLAR
7.2322
STERLİN
8.9592
EURO
7.8041

Patates ve soğan'daki tarladan tezgaha değişen fiyat şaşırtıyor!

Patates ve soğan fiyatlarında tarla ile tezgah arasındaki 6 kat fark vatandaşı şaşırtıyor.Çİftçi'den 1 liraya aldınan soğanın fiyatı, İstanbul'da 4-6.5 lira. Uzmanlar, "Ürün üreticiden direkt tüketiciye ulaşmalı" diyor.

07 Mayıs 2020 Perşembe 09:21
Patates ve soğan'daki tarladan tezgaha değişen fiyat şaşırtıyor!

Patates ve soğan'ın çiftçiden alınan fiyatın 6-7 katı ile tezgaha gelmesine vatandaş şaşırıyor.Tüccarın tarladan 1 liraya aldığı soğanın fiyatı İstanbul'da 4-6.5 lira, patatesin ise 6-7 lira olması ürün üreticiden direkt tüketiciye ulaşmalı seçeneğini gündeme getiriyor.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: İlerleyen günlerde fiyatlarda bir gevşeme beklense de üreticiler, büyükşehirlerde fiyatın soğanda en fazla 3, patateste ise 4 lira bandında olması gerektiğini belirtiyor. Fiyatların belli bir seviyede tutulması için çiftçiden direkt tüketiciye ulaşacak, nakliye sorununu da çözecek bir yapılanma oluşturulması öneriliyor.


'Düşeceğine yükseldi'

Bir ay öncesine giderek, 2 Nisan tarihli market fiyatına bakıldığında soğanın kilosunun 5.99 liraya, patatesin ise 6.65 liraya satıldığı görülüyor. Nisanın üçüncü haftasında Adana ve Reyhanlı'da başlayan hasatla fiyatların düşmesi öngörülüyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı ve ambalajın da etkisiyle fiyat soğanda fiyat 6.5 liraya, patateste ise 7.5 liraya çıktı.

Zincir marketlerde ise kuru soğan 4-7 lira, patates 4.5-8.75 lira aralığında satılıyor. Soğan ve patateste iki sezondur yaşanan yüksek fiyat sorununa 'fazla ürünün' de çare olmadığını belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İki hafta önce hasat başladı.

Hatta hasadı erken yaptılar çünkü restoran, otel gibi alanlar kapalı olduğu için büyük baş soğan alımı daha az olacaktı. Tam büyümeden erken söküldü. Piyasaya 2.5-3 liradan girdi. Şimdi 1 liradan satılıyor. Şu anda hava yağmurlu olduğu için toplanmıyor. Biraz daha toplasak 1 liranın da altına düşecek" diye konuştu.

'3 lirayı geçmemeli'

Çiftçinin ürününü direkt satabileceğini ve aradakilerin devre dışı bırakılması gerektiğini vurgulayan Doğan, şunları söyledi: "Toptan kilosuna tüccar 1 lira veriyor. Toplama, işçilik 40 kuruş, tüccara maliyeti 60 kuruş. Üzerine kilo başına 30 kuruş nakliye koyarsak. 1.30 liraya İstanbul'a geliyor. Sonra hale inecek. Hale satınca komisyonu var. Semt pazarına nakliye ve kar konuluyor. Bu süreçte de 1-.1.5 lira eklenmesi lazım. Yani kuru soğan İstanbul'da satış fiyatı 3 lirayı geçmemeli. Üretici kazanamıyor, tüketici pahalıya yiyor."

'Bu fiyat doğal değil'

Patates ve soğanda üretim yıl boyunca şehir şehir gerçekleştiği için bir eksiklik oluşmuyor. Bu süreçte kışlık üretim yapan bölgelerde ürün bitmek üzereyken, yazlık üretim yapan bölgelerde hasat yapılıyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kışlık üretim yapan bölgede son patateslerin 2 liradan satıldığını dile getirdi. Kenar, "Fiyatı 6-7 lira yapacak hiçbir etken yok. Adana'da soğan hasadı da yapılıyor, 5-6 lira olması doğal değil. Ürünü zorluklarla yetiştirdiğimiz halde 1.5 liraya satamıyoruz. Maliyetinin altında kalıyor. Bizden alındıktan sonra oluşan bu makası aklımız almıyor. Makas hal ve pazar/market arasında açılıyor" dedi.

'Dönemi fırsat gören de oldu'

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, yılın başında patates ve kuru soğan ihracatının izne bağlandığını, ihracatı izne tabi bir üründe normal şartlarda fiyatın düşmesi gerektiğini anlattı. Yıldırım, "Fiyat düşmedi. Bildiğimiz ekonomik kurallara aykırı. Şu anda 'kısa gün soğanı' dediğimiz, depolanması olmayan, çabuk çürüyen soğanın hasadı yapılıyor. Bu nedenle üretici alıcıya hemen satmak zorunda kalıyor. Alıcı 'nazlanır' gibi yapınca üretici mecburen fiyat düşük de olsa ürünü satıyor. Bu geçiş dönemini fırsat görenler de oldu, virüs nedeniyle kısıtlı alımı kullanıp, bir de Ramazan'ı bahane ederek ucuza alıp pahalıya sattılar" dedi.

Bu dönemde 'üreticiye güçlü mesajlar verilmeli' diyen Yıldırım, "Daha önce fiyatın yükseldiği dönemdeki gibi üreticiden direkt alınıp tüketiciye sağlanabilirse fiyatı artıranlar buna cesaret edemez" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Patates Ve SoğanPatates Ve Soğan Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası yatırımcılarla görüşen Bakan Albayrak'tan Swap açıklaması
Uluslararası yatırımcılarla görüşen Bakan Albayrak'tan Swap açıklaması
Maliye Bakanlığı hesaplara el atıyor! Büyük küçük Youtuberler artık vergi ödeyecek
Maliye Bakanlığı hesaplara el atıyor! Büyük küçük Youtuberler artık vergi ödeyecek
Dolar adım adım rekora gidiyor!
Dolar adım adım rekora gidiyor!
Otomobil pazarı hareketlendi! İşte satılan araç sayısı
Otomobil pazarı hareketlendi! İşte satılan araç sayısı
Petrol fiyatları yükselişe geçti! Benzin ve motorine zam geliyor
Petrol fiyatları yükselişe geçti! Benzin ve motorine zam geliyor
BDDK, yeni düzenlemeyle yurt dışı bankalarıyla TL işlemlerine sınırlama getirdi
BDDK, yeni düzenlemeyle yurt dışı bankalarıyla TL işlemlerine sınırlama getirdi

Popüler Haberler

Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Oto alım satım yetki belgesi nereden, nasıl satın alınır?
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
360 Tv Aladdin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi kaç bölüm yayınlanacak?
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Papara kart alma, para yükleme ve para çekme işlemleri
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
SGK ilaç geçmişi sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Doğal yollarla ayakkabı ve ayak kokusundan kurtulma
Doğum çantası nasıl hazırlanmalı, doğum çantasında neler olmalı?
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
Lisede, 9. 10. 11. sınıfta 1 dersten, 2 dersten veya 3 dersten sorumlu geçme nedir, ne demektir? MEB sorumlu geçme nasıl olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.