Peşinatsız konut kredisi veren bankalar listesi

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde. Sıfır peşinat ile ev sahibi olmanız mümkün. Bazı bankalar konut kredisi vermektedir. Ancak bankalar genellikle evin değerinin belli bir miktarını kredi olarak verir. Ancak bazı bankalar peşinatsız ve evin tüm değeri kadar kredi vermektedir. Ancak bu krediden yararlanmak içi ipotek yaptırmanız gerekmektedir.

Peşinatı olmayanlar için evin tamamına kredi

Ev almak için birikmiş parası olmayanlara müjdeli haber geldi. Bankalar peşinatsız konut kredisi verecek. Ancak bu krediye başvurmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Kendi evinin sahibi olmak isteyenler sıfır peşinatsız mortgage ve konut kredilerine başvurabilir.

Peşinatsız konut kredisi almak istiyorum diyenlere tavsiyeler

Bankalara konut kredisi için başvuranlar genelde evin %80 değeri kadar kredi alabiliyor. Bu oran eksper değerinin %80’i olarak tanımlanır. Yani evin değeri 100 bin lira ise banka 80 bin lira kredi verir. Geriye kalan 20 bin lirayı ise vatandaşlar genelde birikim yaparak karşılamak zorunda kalır. Ancak bazı bankalar evin toplam değeri kadar kredi vermektedir. Ancak bankanın evin tamamı kadar kredi almak için 3 farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler;

Eksper değerini yüksek gösterme,

%20 oranında ihtiyaç kredisi alma,

Başka bir gayrimenkulü ipotek altına almak.

Peşinatsız ev kredisi eksper hesaplaması yöntemi

Yukarıda da anlattığımız gibi ev kredisinin tamamı almak için bu üç yöntemi uygulayabilirsiniz. Her banka farklı eksper şirketiyle çalışmaktadır. Emlakçılar hangi eksper firmasının ne kadar fiyat vereceğini bilir. Bu nedenle hangi eksper firmasının yüksek değer biçeceğini bu kişilerden öğrenebilirsiniz. Emlakçılar sizi evin değerinin tamamına kadar fiyat biçecek olan firmalara yönlendirecektir.

Peşinatsız ev kredisi veren bankalar tarafından %20 ihtiyaç kredisi yöntemi

Bankaların tamamı genelde %80 oranında peşinat veriyor. Akbank, İş Bankası, TEB, Finansbank ve Denizbank gibi bankalar evin %80’i kadar peşinatsız kredi vermektedir. Bunun yanı sıra bazı bankalar kendi müşterilerine %20 ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu ihtiyaç kredisini alarak evin tüm ücretini karşılamış olabilirsiniz.

Peşinatsız konut kredisi çekmek için gayrimenkul ipotek tesisi

Peşinatı olmadan ev almak isteyenlerin uygulayabileceği bir diğer yöntem ise gayrimenkul ipoteğidir. Bu yöntem bankalar ve finans kuruluşları evin değerinin çekilen krediden düşük olması durumunda, kendileri garanti altına almak için ipotek tesisleri bozulduğunda banka zararı karşılayabilmesi için ev sahibinin üzerine olan arsa, tarla ve ev gibi taşınmazlarına ipotek koyar. Bu yöntemde ipotek altına alacağınız evin satın alacağınız evden daha değerli olması halinde yeni alacağınız evin tüm değeri kadar kredi alabilirsiniz.

Peşinat olarak sayılacak olan ikinci taşınmaz için hesaplama

Bağ, bahçe gibi taşınmaz malın değeri 120.000 TL, tespit edilen evin eksper değeri 100.000 TL, bu gayrimenkule bankanın vereceği kredi oranı %80 olacağı göz önüne alındığında alabileceğiniz kredi 80.000 TL olur.

Ancak ikinci evin ipotek ettirerek kredi alındığında ev fiyatındaki açık kapatılmış olacaktır. Yani hiç birikmiş paranız olmasa bile banka kredisi ve ipotek yöntemiyle ev sahibi olabilirsiniz.

Konut kredisi masrafları nelerdir?

Konut kredisinde yapılacak masrafların ilki sigorta masrafıdır. Sigorta masrafı 100 ile 400 TL arasında değişmektedir. Konut kredisinde dosya masrafı ortalama 500 TL’dir. Ancak bu masraf geri alınabilmektedir.

Bu masrafların dışında DASK ve kasko sigortası masrafları da bulunmaktadır. Peşinatsız konut kredisi ile ev almışsanız, her yıl düzenli olarak kasko ve DASK sigortası yaptırmak zorundasınız. DASK sigortası yıllık 150 TL’dir.

Hesaplama nasıl yapılır?

Konut kredisi çektiniz ve krediyi erkenden ödeyerek bitirmek istiyorsunuz. Bankalar genelde erken ödeme durumlarında %2 ceza miktarı uygulamaktadır. Yani 100.000 bin TL kredi çektiyseniz ödeyeceğiniz ceza tutarı 2.000 bin TL’dir.

Konut kredisi nasıl alınır?

Bankalar her ne kadar evin değerinin %80’i kadar kredi verse de bu miktar kredi çeken kişinin ödeme gücüne göre de değişmektedir. Bankalar kişinin ödeme gücü yüksek ise en fazla %70 oranında kredi veriyor. Kredi çeken kişinin 1.000 TL aylık geliri olsa en fazla 700 TL aylık ödeme yapabilir.

QNB Finansbank peşinatsız ev kredisi kampanyası

QNB Finansbank yeni adıyla ev müşterilerine yeni kampanyalar sunmaktadır. Banka ev kredisi almak isteyenlere peşinatsız kredi vermektedir. QNB Finansbank konut kredisi için yapılması gereken aşamalar şu şekildedir:

Müşteri gerekli dokümanları hazırlar ve bankaya başvuruda bulunur. Banka evrakları ve başvuruyu inceler.

2 gün içinde banka kredinize onay verir ve evinize eksper gönderir. Eksper tespiti bankadan çekebileceğiz konut kredisi tutarının belirlenmesi için gerekmektedir.

Bankaya davet edilerek, krediye ait sözleşme diğer evrakları imzalarsınız.

Banka personeli, siz ve ev sahibi aynı anda tapudan satış için randevu alırsınız ve Ziraat bankasına tapu masraflarını ödersiniz. Tapu masrafları ödendikten sonra hep birlikte tapu müdürlüğüne gidersiniz ve tapuda satış işlemi esnasında banka personeli evinize ipotek tesis ettirir ve imzalar atılarak satış yapılır. Ev krediniz ev sahibinin belirttiği hesaba aktarılır.

Peşinatsız konut kredisi çekmek için gerekli evraklar

Peşinatsız ev kredisi almak isteyenlerin bazı evrakları hazırlaması gerekmektedir. Bu evraklar şu şekildedir: