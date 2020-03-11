Petrol daha da düşecek mi, neden düşüyor?

Koronavirüs sonrası petrolde yaşanan sıkıntılar ile ilgili Suudi Arabistan ve Rusya ortak bir strateji belirlemeye çalıştı ancak Rusya, Suudi Arabistan’ın teklifini kabul etmeyince, Suudi Arabistan petrol üretimini arttırarak piyasada petrolü bollaştırmaya ve satış fiyatını da düşürmeye karar verdi. Bu durum dünya ekonomisini çalkaladı.

Suudi Arabistan, Rusya ile yaşanan görüş ayrılığı sonrası petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını belirtti. Kotalar nedeniyle daha önce 9,7 milyon varil üretimi yapan Suudi Arabistan, ayrıca tüketiciye verdiği iskontoyu da 2 dolardan 6 ile 10 dolara kadar arttıracağını belirtti.

Petrol Fiyatları Düşmeye Devam Edecek Mi?

Petrol satışlarının virüs nedeniyle etkilenmemesi için fiyatların belirleyici olmasını isteyen Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının düşürdü ve daha az kar ederek petrol satışlarını arttırma yolunu izlemeye karar verdi. Suudi Arabistan’ın uyguladığı bu yolu onaylamayan Rusya, petrol fiyatlarını düşürmek istemiyor. Rusya, yüksek petrol fiyatı ile Amerika’dan büyük bir oranda ekonomisine katkı sağlamasını istiyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisi büyük bir sarsıntı yaşıyor. Bu virüsten etkilenen petrol fiyatlarında büyük bir indirim yapıldı. Çin’de yaşanan petrol üretim aksamaları nedeniyle petrol talebi azalmaya başladı. Bu nedenle fiyatların düşürülmesi petrol satışlarının devam etmesini sağlayacak. Petrol fiyatlarının düşmeye devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Dünya ekonomisi tarafından Suudi Arabistan’ın petrol fiyatları sıkı bir şekilde takip ediliyor.