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Petrol fiyatları ABD dibi gördü! Petrol ABD'de 1 dolar

Korona salgın hastalığı ile petrol'e olan talebin azalmasıyla petrolün varil fiyatı ABD'de 1 dolara kadar geriledi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 21:05
Petrol fiyatları ABD dibi gördü! Petrol ABD'de 1 dolar

ABD'deki korona virüs salgın hastalığı sebebiyle petrole olan talebin azalması nedeniyle petrolün varil fiyatı 1 dolar'a kadar geriledi.Bir dönem petrolün varil fiyatı 100 dolara kadar yükselmişti

Önümüzdeki ayın varil petrol fiyatlamasında 1.02 dolara kadar inen petrolün varili piyasada panik havası oluşturdu.

PETROLÜ VERMEK İÇİN ÜSTE PARA ÖDEYENLER VAR
Petrol fiyatlarıyla ilgili analiz yayınlayan Amerika merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, yaşananları şu ifadelerle analiz etmişti: "Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu." 

Fiyatlardaki düşüş, petrole bağımlı ülkelerde büyük bir alarma neden oldu.

Son Güncelleme: 20.04.2020 21:26
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