Petrol fiyatları dip yaptı! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ham petroldeki gerileme nedeniyle motorinde 63 kuruş, benzinde 78 kuruşluk bir indirim olmasının beklendiğini ifade etti.

Ham petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle benzin ve motorin fiyatları indirimin yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Ocakta motorine bir gün önce gelen indirim artırılan özel tüketim vergisi nedeniyle pompa fiyatlarına yansımamıştı. 28 Ocakta motorine 21 kuruş, benzine 23 kuruş indirim yansıdı. 29 Ocak’tan itibaren motorinde 13 kuruş, benzinde 10 kuruş olarak yansıması beklenen indirim oranı ÖTV ile geri alındı. Şubat ayı sonunda motorinde 31 kuruş, benzinde 35 kuruş indirim geldi. ÖTV tekrar devreye girdi indirimin bir kısmı geri alındı ve pompa fiyatına 18 kuruş olarak yansıdı. Benzin ve motorindeki indirim eğer ÖTV oranlarında değişiklik olmazsa pompa fiyatlarına yansıyacak.