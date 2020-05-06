Petrol fiyatları yükselişe geçti! Benzin ve motorine zam geliyor

Koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle küresel çapta eksi fiyatları gören petron fiyatları tekrardan yükselişe geçti.Buna bağlı olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam, pompa fiyatına yansıyacak.

Son zamla Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.

Motorin ise Ankara'da 5,03'ten 5,30'a; İstanbul'da 4,95'ten 5,22'ye; İzmir'de ise 5,12'den 5,39'a yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Diğer yandan eksi değerleri gören petrolün varil fiyatı 26 dolar'a kadar yükseldi.