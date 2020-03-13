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Petrol fiyatlarındaki düşüş benzini de vurdu; Büyük indirim geliyor!

Petrol fiyatları son 20 yılın en sert düşüşünü yaşaması benzin fiyatlarını da etkiledi. EPGİS'ten gelen son açıklamaya göre benzinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim yapılacağı belirtildi.

13 Mart 2020 Cuma 11:05
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzini de vurdu; Büyük indirim geliyor!

Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını ilşe birlilkte ticarette alanlarında yavaşlama görülmeye başlarken, Petrol fiyatları da bu durumdan nasibini aldı. Son 20 yılın en sert düşüşünü yaşayan petrol fiyatlarındaki bu durum Türkiye'de ki akaryakıtı da etkiliyor.

Son olarak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimlerini artırma kararı almasının hemen ardındam petrol 31 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında 10 Mart tarihinde benzinde 60 kuruş motorin de ise 56 kuruş oranında bir indirim yapılmıştı.

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'de yapılacak her hangi bir değişiklik olmaması halinde yarından (14/03/2020) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 51 kuruş indirim yapılacapını açıkladı.

Buna istinaden; Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 liraya, İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

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