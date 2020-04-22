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Pide fiyatları belli oldu! İstanbul'da 3 liradan satılacak

Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pidenin fiyatları belli oldu. Ramazan pidesi İstanbul'da geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3 liradan satılacak. Diğer illerde pidenin fiyatlarında değişiklikler yapıldı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:36
Pide fiyatları belli oldu! İstanbul'da 3 liradan satılacak

Ramazan az bir zaman kala vatandaşların vazgeçilmezi arasında yer alan pidenin satış fiyatları belirlendi. İstanbul Valiliği ile İstanbul Esnaf Odası ve İstanbul Fırıncılar Odası arasında bir toplantı yapıldı ve geçtiğimiz yıl belirlenen fiyatın bu yıl da uygulanmasına karar verildi.

Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık ramazan pidesi bu yılda fiyatı ve gramında bir değişiklik yapılmadan vatandaşlara ulaştırılacak.

İçişleri Bakanlığı ise yayınladığı bir genelgeyle, koronavirüsü tedbirleri kapsamında iftara 2 saat kala satışı sona erdirilecek pide için sokağa çıkma yasağı süresi boyunca, fırınların evlere dağıtım yapacağı belirtilirken kentte hangi fırının nerede mobil olarak ekmek ve pide satacağının belirlenmesi için bir çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Pide fiyatlarıyla ilgili Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça Sözcü’ye konuştu. Honça 400 gram pidenin 2 lira 40 kuruşa satılacağını belirterek, “Pidenin gramını 400’e çıkartıp, fiyatını da 2 lira 40 kuruştan satacağız. Yani ekmek fiyatından pide satacağız. Bunu yapmaktaki amacımız corona virüsü ile birlikte ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olabilmek” dedi.

İstanbul'da fiyatların sabit kalma kararı alınması sonrasında diğer illerde de pide fiyatları belirlendi. 

ÇANAKKALE’DE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ!

Çanakkale’de ise pide fiyatlarının değişmeyeceği bildirilirken Çanakkale Fırıncılar Odası Başkanı Selahattin İş tarafından yapılan açıklamada, “Pide fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen seneki fiyat geçerli olacak. Pideler 350 gram ve 3 lira” denildi.

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ise pide fiyatları ile ilgili yaptığı konuşmada komşu illerden ucuza satış yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 300 gram pidenin fiyatı 2,5 TL idi. Bu yıl 370 gram pideyi 3,5 TL'den satacağız. 740 gram olan büyük pidenin fiyatı ise 7 TL. Geçen yıl bir kilo pidenin fiyatı 8,33 TL idi, bu yıl 9,40 TL yaptık." ifadelerini kullandı.

BURSA’DA RAMAZAN PİDESİ 4 TL

Bursa'da ise ramazanda 420 gram pidenin fiyatının 4 TL olacağını açıkladı.

Gramajına göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
- 350 gr sade pide: 3 TL
- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
- 500 gr sade pide: 4,50 TL
- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

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