Pistten çıkarak kaza yapan Pegasus uçağının ön raporu hazırlandı

5 Şubat tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan ve 3 parçaya ayrılarak 3 kişinin ölümüne ve 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporu hazırlandı.

Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan ön raporun hazırlanmasına merkez uzmanlarının yanı sıra ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing firmasından yetkililerin yer aldığı komisyon katkı sağladı. Söz konusu raporu ise destekler ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi hazırladı.

Almanya'ya gönderildikten sonra orada çözümlenen ve kazanın oluş nedenini belirleyecek olan kara kutuların çözümüne dair çalışmaları içeren ön rapor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Ön rapor bilgileri Başsavcılık tarafında değerlendirilmeye alındıktan sonra hazırlanacak nihai rapor, benzer nitelikteki muhtemel kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayacak.