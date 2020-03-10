Pistten çıkarak kaza yapan Pegasus uçağının ön raporu hazırlandı

5 Şubat tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan ve 3 parçaya ayrılarak 3 kişinin ölümüne ve 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporu hazırlandı.
Almanya'ya gönderildikten sonra orada çözümlenen ve kazanın oluş nedenini belirleyecek olan kara kutuların çözümüne dair çalışmaları içeren ön rapor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.
Ön rapor bilgileri Başsavcılık tarafında değerlendirilmeye alındıktan sonra hazırlanacak nihai rapor, benzer nitelikteki muhtemel kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayacak.