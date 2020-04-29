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PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, PTT ATM’lerinden günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltildi. ATM'lerden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı ise 3 bin TL olarak değiştirildi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 23:03
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar alarak uygulamaya geçirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ATM'lerden para çeken müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltildiğini duyurulurken, ATM'lerden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı ise 3 bin TL olarak değiştirildiği açıklandı.

28 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak bu yeni uygulama hakında PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

Yapılan açıklamada, PTTKart ile tüm kamu ATM'lerinden ücretsiz olarak para çekme işlemi gerçekleştirilebileceği de kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"PTT olarak koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu kapsamda PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkardık.

Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, PTT ATM'lerimizden tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz."

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PttLimitGünlük Para çekme
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