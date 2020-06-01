PTT'den Türkiye'de bir ilk! Çipli kimlik kartıyla ATM'lerde para çekilebilecek

PTT AŞ., çalışmaları tamamlanan yeni uygulamasını Şube ATM'leri üzerinden vatandaşların kullanımına sunarak hayata geçirdi. Yeni ugulamaya göre; şubelerden sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödenekleri gibi olan işlemleri vatandaşlar bundan sonra çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecekler.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan bu uygulama ile ilgili PTT AŞ.'den yapılan açıklada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında verilmesi planlanan sosyal yardım ve doğum yardımı ile birlikte İŞKUR'dan tahsil edilen ödemelerin bundan sonra PTT iş yerleri veya şubelerine gitmesine gerek kalmaksızın vatandaşların PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecekleri belirtildi.

Vatandaşların, Nüfus Müdürlüklerinden yeni kimlik kartları ile birlikte aldıkları şifrelerle birlikte ATM'lerden giriş yaparak kendi hesaplarına yatırılan ödemeleri tahsil edebilecekler. Şifresini kaybedeb veya hatırlamayan vatandaşlar ise söz konusu işlemlerini PTT şubelerinden gerçekleştirebilecekler. Ödemenin yapılacağı tarihler ise vatandaşlara cep telefonlarına gönderilen SMS yolu ile bildirilecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 13:18