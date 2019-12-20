QNB Finansbank 3 ay ertelemeli düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası

Yeni yıla girmeye günler kala birçok banka kredi kampanyaları düzenlemeye başladı. QNB Finansbank’da yeni yıl kampanyasını “Yeni Yılda İhtiyaçlarınızı Değil Taksitlerinizi Erteleyin” sloganı ile müşterilerine duyurdu. QNB Finansbank yeni yıl kredisi kapsamında 3 ay erteleme fırsatı ve 0,99’dan başlayan faiz imkanıyla müşterilerine cazip bir teklifte bulunuyor.

QNB Finansbank Yeni Yıl Kredisi – 2020

Müşterilerinin yeni yıla mutlu ve daha rahat girmesini isteyen QNB Finansbank, 15.000 lira ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Yeni yıla özel düzenlenmiş olan bu kampanyanın en dikkat çekici yanı ise, günde 15 TL’den başlayan taksit seçenekleri oldu. 0.99’dan başlayan faiz seçenekleri olan kredinin 60 aya varan vade seçenekleri bulunuyor. Ayrıca krediden yararlanan vatandaşlar isterse ödemelerini 3 ay erteletebiliyorlar.

QNB Finansbank Yeni Yıl Kredisi Hesaplama

Yeni yıl kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, QNB Finansbank şubelerine giderek veya Finansbank intenet bankacılığı hizmetinden yararlanarak başvuruda bulunabilirler.

QNB Finansbank Yeni Yıl Kredisi Kampanyası kapsamında;

5000 TL yeni yıl kredisi- Aylık taksit ödemesi 119 TL- 60 ay vade

10.000 TL yeni yıl kredisi- Aylık taksit ödemesi 237 TL- 60 ay vade

15.000 TL yeni yıl kredisi- Aylık taksit ödemesi 356 TL- 60 ay vade

60.000 TL yeni yıl kredisi- Aylık taksit ödemesi 1422 TL- 60 ay vade

3000 TL ile 65.000 TL arasındaki kredilerde faiz oranı %1.03’tür.