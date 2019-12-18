QNB Finansbank IBAN No sorgulama işlemleri

İBAN numaraları akılda tutması zor olan karmaşık sayılardan oluşan bir müşteri numarasıdır. IBAN numaraları bilindiği üzere bankaların müşterilerine her türlü para transferi için verdiği numaralardır. Bu banka numaralarının ezberlenmesi zor olsa de bu numaralara ulaşmak bir o kadar kolay bir işlemdir. QNB Finansbank müşterileri tarafından en merak edilen sorulardan birisi olan İBAN numarası öğrenme bankanın intenet sitesi üzerinden veya mobil bankacılık sayesinde kolaylıkla öğrenilebilir.

QNB Finansbank IBAN numarası nasıl ne vereden öğrenilir?

Banka hesapları üzerinden yapılacak olan para alma ve para transferi konularında bankalar tarafından müşterilere verilmesi zorunlu olan karmaşık sayı dizisidir. IBAN numaraları içerisinde şube numarası ve müşteri numarası bulunan bir sayıdır. Yurt dışında ki bankaların müşterilerine verdiği IBAN numaralarında farklılıklar olsa da Türkiye’de IBAN numaraları 26 haneden oluşmaktadır. Bu numara sayesinde sadece Türkiye’de değil tüm Dünya da hızlı ve güvenli para işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank müşterileri IBAN numaralarını öğrenmek istediğinde şu yöntemleri kullanabilir;

QNB Finansbank şubelerine müracaat etmek,

QNB Finansbank kurumsal intenet sitesi üzerinden sorgulama yapmak,

QNB Finansbank bankamatiğinden sorgulama yapmak,

QNB Finansbank telefon bankacılığı üzerinden öğrenmek,

QNB Finansbank mobil bankacılık hizmeti üzerinden öğrenmek

İntenet üzerinden IBAN numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Özel bankacılık sektörü denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan birisi olan ve müşteri memnuniyetini amaç olarak belirleyen QNB Finansbank IBAN numarası öğrenme konusunda intenet desteği ile müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Güvenli ve hızlı bir şekilde IBAN numarası öğrenmeyi sağlayan QNB Finansbank, intenet sitesine girildiği zaman IBAN Numarası Öğrenme sekmesine gidilerek gerekli bilgiler doldurulduğu takdirde site otomatik olarak IBAN numarasını göstermektedir.

IBAN numarası öğrenmenin en kolay yolu olarak görülen QNB Finansbank intenet sitesi üzerinden sorgulama işleminde gerekli tek bilgi bankaya ait müşteri numarasıdır.

Bankamatik üzerinden IBAN numarası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

QNB Finansbank’a ait IBAN numarası öğrenmenin bir diğer yolu ise bankamatiklerdir. En yakın Finansbank bankamatiğine giderek banka veya kredi kartı takıldıktan sonra menüde bulunan işlemler bölümünden IBAN numarasını öğrenebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra 0850 222 0 900 numarasını arayarak da telefon bankacılığı üzerinden QNB Finansbank IBAN numarasını öğrenebilirsiniz.