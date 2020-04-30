İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi

QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Vatandaşlar 45.000 TL ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapacaklarını, faiz ve vade oranlarını araştırmaya başladı. İşte QNB Finansbank 45.000 TL ihtiyaç kredisi hakkında tüm detaylar…

30 Nisan 2020 Perşembe 18:36
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi

Korona virüs salgını sonrasın bankalar işlemlerini mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerine taşımaya başladı. Bu bankalardan biri de QNB Finansbank olduk. QNB Finansbank mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden kredi başvuruları almaya başladı. Banka ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdü.

QNB Finansbank 45.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlara düşük faiz oranı imkanı sağlıyor. Banka 45.000 TL ihtiyaç kredisinde 3 ay ertelemeli olmak üzere 63 ay vadeli kredi imkanı sağlarken, %1,04 faiz oranı uyguluyor. Nakit ihtiyacına sıkışmış olan vatandaşlar bankanı ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurularını mobil uygulaması KrediGO uygulaması ve intenet bankacılığı ile çağrı merkezi üzerinden alıyor. Bankanın çağrı merkezi numarası  0 850 220 8 573’tür. Ayrıca kısa mesajla da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için 5030 numarasına kimlik numaranızı girerek gönderin ve banka sizin için alabileceğiz kredi çeşitlerini size iletecektir.

QNB Finansbank’tan 60 aylık vadeyle 45.000 TL çeken biri ne kadar öder?

Banka 45.000 TL ihtiyaç kredisinde %1,04 faiz oranı uyguluyor. Buna göre aylık sabit taksitler olarak hesaplandığında 1.069,97 TL aylık ödeme yapılacak. Bu rakam 60 ay vade ile çarpıldığında toplam ödenecek tutar 64.198,00 TL olur.

QNB Finansbank’tan 48 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL krediyi 48 ay vade ile alırsanız aylık ödeyeceğiz taksit tutarı 1.251,86 TL olacaktır. Bu tutarı 48 ay ile çarparsanız toplamda 64.198,00 TL ödeme yapmış olursunuz.

QNB Finansbank’tan 36 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL kredi alan bir kişi 36 ay vade yaptırması halinde aylık 1.559,39 TL ödeme yapacaktır. Bu tutarı 36 ay vade ile çarparsanız toplamda 56.138,00 TL ödeme yapmış olacaksınız.

QNB Finansbank’tan 24 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL ihtiyaç kredisini 24 ay vade ile alan biri aylık 2.181,38 TL ödeme yapar. Toplam ödenecek tutar ise 52.353,00 TL olur.

QNB Finansbank’tan 12 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vade ile alan biri aylık 4.061,12 TL taksit ödemesi yapacaktır. Bu tutarı 12 vade ile çarparsak toplamda yapılacak ödeme 48.733,00 TL olacaktır. QNB Finansbank 45.000 TL ihtiyaç kredisinde %1,04 faiz oranı uygularken, aynı zamanda ilk üç ay erteleme fırsatı da sunmaktadır.

Haberin kaynağı artık telefonunda! Haberport mobil uygulamasını telefonunda indir, sıcak gelişmelerden her an haberdar ol!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmeleri her an takip edebileceğin bir kaynak arıyorsan, şimdi sen de Haberport Facebook grubuna katılabilirsin! Hadi TIKLA!>>>Haberport’un Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 30.04.2020 18:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
İşkur işsizlik maaşı için nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır?
Ziraat Bankası'ndan 0.49 faizli 6 ay ertelemeli 10000 TL kredi desteği
Umut Demirdelen neden öldü? Ölüm sebebi ne?
Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Adıyaman rol aldığı yapımlar
Pandemi İzolasyon Takip uygulaması nedir? PİT nasıl kullanılır?
Survivor 2020 62. Bölüm tanıtım fragmanı 30 Nisan Perşembe
MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.