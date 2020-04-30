QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi

Korona virüs salgını sonrasın bankalar işlemlerini mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerine taşımaya başladı. Bu bankalardan biri de QNB Finansbank olduk. QNB Finansbank mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden kredi başvuruları almaya başladı. Banka ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdü.

QNB Finansbank 45.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlara düşük faiz oranı imkanı sağlıyor. Banka 45.000 TL ihtiyaç kredisinde 3 ay ertelemeli olmak üzere 63 ay vadeli kredi imkanı sağlarken, %1,04 faiz oranı uyguluyor. Nakit ihtiyacına sıkışmış olan vatandaşlar bankanı ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisine nasıl başvuru yapılır?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurularını mobil uygulaması KrediGO uygulaması ve intenet bankacılığı ile çağrı merkezi üzerinden alıyor. Bankanın çağrı merkezi numarası 0 850 220 8 573’tür. Ayrıca kısa mesajla da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için 5030 numarasına kimlik numaranızı girerek gönderin ve banka sizin için alabileceğiz kredi çeşitlerini size iletecektir.

QNB Finansbank’tan 60 aylık vadeyle 45.000 TL çeken biri ne kadar öder?

Banka 45.000 TL ihtiyaç kredisinde %1,04 faiz oranı uyguluyor. Buna göre aylık sabit taksitler olarak hesaplandığında 1.069,97 TL aylık ödeme yapılacak. Bu rakam 60 ay vade ile çarpıldığında toplam ödenecek tutar 64.198,00 TL olur.

QNB Finansbank’tan 48 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

QNB Finansbank’tan 36 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL krediyi 48 ay vade ile alırsanız aylık ödeyeceğiz taksit tutarı 1.251,86 TL olacaktır. Bu tutarı 48 ay ile çarparsanız toplamda 64.198,00 TL ödeme yapmış olursunuz.

45.000 TL kredi alan bir kişi 36 ay vade yaptırması halinde aylık 1.559,39 TL ödeme yapacaktır. Bu tutarı 36 ay vade ile çarparsanız toplamda 56.138,00 TL ödeme yapmış olacaksınız.

QNB Finansbank’tan 24 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL ihtiyaç kredisini 24 ay vade ile alan biri aylık 2.181,38 TL ödeme yapar. Toplam ödenecek tutar ise 52.353,00 TL olur.

QNB Finansbank’tan 12 aylık vadeyle 45.000 TL çeken birisi ne kadar öder?

45.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vade ile alan biri aylık 4.061,12 TL taksit ödemesi yapacaktır. Bu tutarı 12 vade ile çarparsak toplamda yapılacak ödeme 48.733,00 TL olacaktır. QNB Finansbank 45.000 TL ihtiyaç kredisinde %1,04 faiz oranı uygularken, aynı zamanda ilk üç ay erteleme fırsatı da sunmaktadır.

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