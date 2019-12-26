Rebul kolonyaları Japonlarla ortak oldu

1895 yılında kurulan ve kurulduğu günden ber, Türkiye pazarında önemli bir yere sahip olan Rebul Holding, Japonya merkezli Rohto Pharmaceutical Co Ltd. ile ortak oldu.

125 yıllık geçmişinde kolonya üreticisi olarak bilinen ve bunun yanında duş jelleri ve seyahat setleri de üreten şirketin Rekabet Kurumuna yaptığı başvuru kabul edilerek, ortaklığı düşünülen Japon Rohto Pharmaceutical'a hisselerinin bir kısmının devri gerçekleştirildi.

Rebul Holding'in ortakları olan Kerim Müderrisoğlu, Kamil Korel Bingöl ve Nüket Filiba, gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısında semaye arttırımına gitmeye karar vermelerinin ardından şirket paylarının belli bir kısmı Japonya merkezli Rohto Pharmaceutical Co Ltd.'ye devri gerçekleştirildi. Böylelikle şirket tek yönetim kontrolünden çıkarak ortak kontrole geçmiş oldu.

Rebul Holding'in başvurusu sonucu Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kerim Müderrisoğlu, Kamil Korel Bingöl ve Nüket Filiba’nın hisselerine sahip oldukları Rebul Holding A.Ş.'nin sermayesinin belli bir kısmını temsil eden payların sermaye artırımı yolu ile Rohto Pharmaceutical Co Ltd. tarafından devralınmasına ve böylelikle Rebul Holding A.Ş.'nin tek kontrolden ortak kontrole geçirilmesine izin verildi."