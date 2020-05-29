Renault, 15 bin işçisi ile yollarını ayırıyor

Yeni tip koronavirüsü salgının tüm ülke ekonomisini etkisi altına alırken sektör ekonomilerini de alt üst etti. Salgından ekonomisi etkilenen şirketler arasına giren Fransız otomotiv devi Renault, 15 bine yakın işçisini işte çıkarmaya hazırlanıyor.

Fransa basınına yapılan açıklamada, küresel otomotiv sektöründe bir süredir devam eden daralmayla mücadelede maliyet azaltmak için tüm dünya genelinde 15 bin kişiyi işten çıkarmaya ve Renault SA şirketi olarak üretim kapasitesini yaklaşık beşte bir oranında azaltmaya hazırlanılacağı belirtildi. Bilindiği üzere, Renault tüm dünyada 180 binden fazla çalışana istihdam ediyor.

Otomotiv devinde bu sayede uygulama maliyeti 1.2 milyar euroyu bulacak plan ile 2 milyar eurodan fazla (2.2 milyar dolar) tasarruf edilmesi hedeflenirken siyasi tepki ve işçi sendikalarının muhalefetinden endişe eden firma, Fransa'daki altı tesisin geleceğine ilişkin karar açıklama yapmaktan kaçındı.

Geçtiğimiz günlerde; Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, otomotiv sektörüne yaklaşık 8 milyar Euro destek sağlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamalara rağmen şirket bugün yaptığı basın açıklamasında sabit maliyetlerin azaltılmasına yönelik taslak plan hazırladığını duyurdu ve hazırlanan plan çerçevesinde, 3 yıllık bir süre içinde 2 milyar Euro tutarında sabit giderini azaltılacağını belirtti.

Söz konusu plan dahilinde ise 3 yıllık bir sürede Fransa’da 4 bin 600 kişi, dünya genelinde de 10 bin kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkartılacak.