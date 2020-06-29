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Resmi gazete'de yayımlandı! 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Eylül ayına sonuna kadar 400'den fazla eşya için yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanabilecek

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:27
Resmi gazete'de yayımlandı! 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi
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28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat rejimi kararları ek kararına göre Eylül ayı sonuna kadar 400'ün üzerinde eşyaya yüzde 20 oranına kadar ilave ek gümrük vergisi uygulanabilecek.


Ek gümrük vergisi uygulamasının, küresel çapta yaşanan korona virüs salgın salgın hastalığının Türk ekonomisine verdiği etkilerin azaltılması ve yerli üreticinin ithalat baskısına karşı korunmak için getirildiği açıklandı.

400'DEN FAZLA ÜRÜN

İlave gümrük vergisi getirilen ürünler ise takım tezgahları, presler,tekstil, döküm ve kaynak makineleri,emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları,, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri içeren 400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi uygulanacak.

 


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:27
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