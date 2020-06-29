Resmi gazete'de yayımlandı! 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat rejimi kararları ek kararına göre Eylül ayı sonuna kadar 400'ün üzerinde eşyaya yüzde 20 oranına kadar ilave ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

400'DEN FAZLA ÜRÜN

Ek gümrük vergisi uygulamasının, küresel çapta yaşanan korona virüs salgın salgın hastalığının Türk ekonomisine verdiği etkilerin azaltılması ve yerli üreticinin ithalat baskısına karşı korunmak için getirildiği açıklandı.

İlave gümrük vergisi getirilen ürünler ise takım tezgahları, presler,tekstil, döküm ve kaynak makineleri,emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları,, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri içeren 400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi uygulanacak.