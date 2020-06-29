Resmi gazete'de yayımlandı! 400'ün üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat rejimi kararları ek kararına göre Eylül ayı sonuna kadar 400'ün üzerinde eşyaya yüzde 20 oranına kadar ilave ek gümrük vergisi uygulanabilecek.
400'DEN FAZLA ÜRÜN
İlave gümrük vergisi getirilen ürünler ise takım tezgahları, presler,tekstil, döküm ve kaynak makineleri,emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları,, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri içeren 400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Son Güncelleme: 29.06.2020 22:27