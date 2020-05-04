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Restoran ve barlar ne zaman açılacak?

Normalleşme sürecinin aşamaları belli oldu. Vatandaşlar normalleşme sürecinde restoran ve barlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı ne kalkacak mı gibi soruları merak ediyordu. İşte normalleşme süreci hakkında tüm detaylar…

04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:43
Restoran ve barlar ne zaman açılacak?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle birçok ülkede hayat durma noktasına gelmişti. Virüs ülkemizde de 11 Mart tarihinde görüldü ve alınan tedbirler çerçevesinde işyerleri kapatılmıştı. 1.5 aylık karantina sürecinin ardından normalleşme süreci gündeme geldi. Vatandaşlar normalleşme sürecinin nasıl olacağını merak ediyordu.

Hayat, kademeli normalleşecek

Gazetelerde yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında normalleşme süreci tartışılıyor. Söz konusu süreçte tüm bakanlıklar, Bilim Kurulu ve YÖK gibi kuruluşlarında görüşlerine başvuruluyor. Son yapılan açıklamalarda normalleşme sürecinin Ramazan bayramı sonrasında başlayacağını ancak, yüzde 100 bir normalleşmenin olmayacağı belirtiliyor. Söylentilere göre aşı bulunana kadar %100 bir normalleşmenin olmayacak.

Erdoğan açıklayacak

Yapılan toplantılar sonrasında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

İlk aşama AVM

Söz konusu normalleşme sürecinde ilk olarak AVM’lerde bulunan mağazaların açılması bekleniyor. Ancak restoran ve çocuk oyun alanlarının açılması daha sonra olacak.

Restoran ve barlar

Yapılan planlamada restoran ve barların oturma düzeni yenilenerek açılacağı söylenirken, gece eğlence mekanları ve konser alanlarının bir süre daha kapalı kalacağı söyleniyor.

Normalleşme takvimine göre spor salonlarının yaz sonuna kadar kapalı kalacak. Bunun yanı sıra konser ve tiyatro oyunlarının da yaz aylarının sonuna kadar yapılmayacak. Bunların dışında normalleşme takvimi şu şekildedir:

Oteller sosyal mesafe kuralına göre kademeli olarak açılacak.

Seyahat yasağının bayram sonrasında bir süre daha devam edecek, ancak ilerleyen süreçte izinler kolaylaştırılacak.

Okullar yaz aylarında açılmayacak.

Camilerde ise bayram namazının kılınmasının şuanda mümkün olmadığı ancak ilerleyen süreçte sınırlı olarak açılabilecek.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 17:43
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