Restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açıyorlar

Pandemi süreci başlar başlamaz kapılarını hizmete kapatan işletmeler normalleşme çalışmaları kapsaında kademeli olarak faaliyetlerine başlıyorlar. Kovid-19 salgının Türkiye'de ilk vakasının görülmesinin hemen ardından kapanan otel ve restoranlarda aynı kapsamda açılışa hazırlanıyorlar.

Normale geçiş kapsamında her sektör için özel hijyen standartlarını belirleyen hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan yeni hijyen genelgesi ile birlikte otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını hizmete açabilecekler. Buna göre; İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart tarihinde itibaren masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden faaliyetlerine devam edebilecekler.

Kültür vetarafından hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası alanda sunmak için 'Sağlıklı Turizmsyon Programı'nı hazırladı. Bu programa göre yeme içme sektörüne verilecek olan sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulmuş olacak

Hazırlanan sertifikasyona göre restoranların uygulayacağı kriterler ise şöyle sıralanıyor:

"Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."