Sağlık Bakanlığı 7 Bin hemşire alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı hemşire alım şartları nelerdir? 2020 Hemşire maaşları ne kadar?

2019 yılında yapılacağı bildirilen 17 bin 689 personel alımında atamalar ikiye bölünmüştü. Bölünen atamaların ilki Aralık ayında gerçekleşti ve birçok sağlık personeli 2020 yılının ilk günlerinde iş başı yaptı. Aralık ayında gerçekleşen ilk alımları ardından gözler ikinci alımlara çevrildi. İlk atama döneminde 8 bin 845 kamu personeli ataması yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, personel alımı için ikinci atamanın Şubat ayında yapılacağı bildirilmişti. Atama bekleyen ve bakanlık bünyesinde çalışan sağlıkçılar ile ilgili çalışmalar yapan, mağduriyetleri gerekli mercilere iletip sağlıkçıların sesi olan SPP'den konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Şubat atamaları için tercih kılavuzunun 14-15 Şubat 2020 günlerinde yayımlayacağını bildirildi. Atamalar KPSS puanlarına göre yapılacak, konu ile ilgili tüm resmi açıklama ve duyurular ise, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü intenet sitesi üzerinden yapılacaktır. Hemşire alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Hemşire alımlarının da bu ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Atamaları Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşen, hemşire maaşları yılbaşında uygulanan zamlar ile birlikte, şu şekildedir;

-8/1 derecesine sahip olan ve mesleğe yeni başlayan hemşirelerin maaşları, 4.500 TL’dir.

-6/3 derecesine sahip olan ve meslekte 5 yıl tecrübesi bulunan hemşirelerin maaşları, 4.600 TL’dir.

-4/2 derecesine sahip olan ve meslekte 10 yıl tecrübesi bulunan hemşirelerin maaşları, 4.850 TL’dir.

-2/1 derecesine sahip olan ve meslekte 15 yıl tecrübesi bulunan hemşirelerin maaşları, 5.000 TL’dir.

-1/3 derecesine sahip olan ve meslekte 20 yıl tecrübesi bulunan hemşirelerin maaşları, 5.150 TL’dir.

-1/4 derecesine sahip olan ve meslekte 25 yıl tecrübesi bulunan hemşirelerin maaşları, 5.250 TL’dir.

Hemşire olarak görev yapan personellerin, çalışmış oldukları şehir ve hastaneye göre maaşları değişiklik göstermektedir. Döner sermayesi fazla olan bir hastanede görev yapan sağlık personelinin maaşı fazlalık gösterebilir. Aynı zamanda kişinin medeni durumu ya da çocuğunun olup olmaması da maaşını etkileyebilir.

Sağlık Personelleri İçin Sınav Ayrıntıları

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sağlık personeli atamaları kapsamında 17.689 aday atanmaya hak kazanacak. KPSS sınavında gösterilen başarıya göre gerçekleşen atamalar için 27 Ocak 2020 tarihinde başvurular başlamıştı. Başvuruların ardından yapılan incelemeler doğrultusunda bazı adaylar elendi, diğerleri ise sözlü mülakata girmeye hak kazandı. Sözlü sınava katılan adaylarda ise bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir;

-Konuyu kavrayabilme, özetleyebilme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü- 10 puan

-Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uyumu – 10 puan

-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi- 50 puan

-Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık- 10 puan

-Genel yetenek ve genel kültür- 10 puan

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık- 10 puan’dır.