Salihli kura sonucu 2+1 ve 3+1 listesi ve TOKİ Salihli kura sonuçları kazananlar listesi

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa Salihli’deki konutların kura çekilişi yapıldı. Manisa Salihli’de inşa edilen 105 adet 2+1 ve 45 adet 3+1 dairelerin hak sahipleri belli oldu. Salihli’deki konutlardan 2+1 dairelerin brüt alanı 75 ve 85 metrekare olarak belirlendi. 3+1 dairelerin brüt alanı ise 100 metrekare olarak belirlendi.

TOKİ Salihli 2020 projesinde 75 metrekare olan 2+1 daireler 140 bin ile 161 bin TL arasında, 85 metrekare olan 2+1 dairler ise 157 bin ile 180 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca 100 metrekarelik 3+1 dairelerin fiyatı ise 160 bin TL ile 210 bin TL arasında değişiyor.

TOKİ Salihli Kura Sonuçları

TOKİ Manisa Salihli kuraları 28 Nisan Salı günü çekildi. Kura sonuçlarına göre ev sahibi olan vatandaşların listesi açıklandı.

Manisa Salihli 2+1 dairelerin kura sonuçlarına http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaSalihli/ks21.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Salihli 3+1 dairelerin kura sonuçlarına http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaSalihli/ks31.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

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