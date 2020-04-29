İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

Salihli kura sonucu 2+1 ve 3+1 listesi ve TOKİ Salihli kura sonuçları kazananlar listesi

TOKİ Manisa Salihli’deki 2+1 ve 3+1 dairelerin kuraları çekildi. TOKİ Salihli kuralarının ardından hak kazananların listesi belli oldu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:38
Salihli kura sonucu 2+1 ve 3+1 listesi ve TOKİ Salihli kura sonuçları kazananlar listesi

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa Salihli’deki konutların kura çekilişi yapıldı. Manisa Salihli’de inşa edilen 105 adet 2+1 ve 45 adet 3+1 dairelerin hak sahipleri belli oldu. Salihli’deki konutlardan 2+1 dairelerin brüt alanı 75 ve 85 metrekare olarak belirlendi. 3+1 dairelerin brüt alanı ise 100 metrekare olarak belirlendi.

TOKİ Salihli 2020 projesinde 75 metrekare olan 2+1 daireler 140 bin ile 161 bin TL arasında, 85 metrekare olan 2+1 dairler ise 157 bin ile 180 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca 100 metrekarelik 3+1 dairelerin fiyatı ise 160 bin TL ile 210 bin TL arasında değişiyor.

TOKİ Salihli Kura Sonuçları

TOKİ Manisa Salihli kuraları 28 Nisan Salı günü çekildi. Kura sonuçlarına göre ev sahibi olan vatandaşların listesi açıklandı.

Manisa Salihli 2+1 dairelerin kura sonuçlarına http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaSalihli/ks21.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Manisa Salihli 3+1 dairelerin kura sonuçlarına http://talep.toki.gov.tr/projeler/ManisaSalihli/ks31.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Sıcak haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak istiyorsan sen de hemen Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Twitter hesabını Takip Et, gündemdeki haberlerden ilk önce sen haberdar ol. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 29.04.2020 20:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Sokağa çıkma yasağı süresinde açık olacak işletmeler ve kurumlar hangileridir? İstisna kapsamında olan vatandaşlar!
Fındık fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
Üniversite güz ve bahar dönemleri hangileridir? Güz ve bahar dönemleri ne zamandır?
Gelinim Mutfakta 24 Nisan Cuma tanıtım fragmanı
1000 TL devlet yardımından kimler yararlanabilir? 1000 TL devlet yardım sorgulama işlemleri ve ödeme takvimi
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
Alternatif Bank yüzde 1,04 Faiz İle 30 bin TL 60 aya kadar vade imkânı ile kredi imkânı
2020 Malulen emeklilik şartları nelerdir? Erken emekliliğe neden olan hastalıklar nelerdir?
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
Kefilsiz 100.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankalar kefil istemeden 100.000 TL krediyi hangi şartlar da veriyor?
Günlük Burç Yorumları 1 Mayıs 2020 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.