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Saudi Aramco, Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerini aldı

Saudi Aramco Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerinin yüzde 70'ini satın aldığını açıkladı. Şirket daha önce ülkenin Kamu Yatırım Fonu ile anlaşma yapmıştı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:00
Saudi Aramco, Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerini aldı
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Saudi Aramco, daha önce Kamu Yatırım Fonu ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerinin yüzde 70'ini satın aldığını açıkladı. Bu satın alma çerçevesinde Suudi Arabistan’a ait olan dünyanın en büyük 4. Petrokimya şirketi olan SABIC için hisse başı 32,90 dolar, tamamına ise 69,1 milyar dolar ödeneceğini, ödemelerin ilk taksitinin Ağustos ayında 7 milyar dolar ile başlayacağı belirtildi. Ödemelerin tamamı Nisan 2028’de bitecek.

Yapılan açıklamada Aramco ve SABIC’in 2019 yılında 90 milyon ton civarında petrokimya üretim hacmine ulaştığı belirtildi. Bu anlaşmadan sonra da şirketin daha çok güçleneceğine inanıldığı söylendi. Bu anlaşma ile SABIC hisselerinin entegre rafineri ve petrokimya kapasitesinin genişlenmesi amaçlanıyor. İki şirketin birleşimiyle yatırım ve büyüme projelerinin artırılması hedefleniyor.

Ülke Fonu Büyüyecek


Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından, ülkenin petrole olan bağlılığını azaltmak amacıyla hayata geçirilen 2030 vizyonu çerçevesinde diğer sektörlere de yatırım yapılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda Aramco şirketinin ilk harka arzı 5 Aralık 2019 yılında gerçekleşmişti. 12 Aralık tarihinde şirketin hisse başı fiyatı 10.3 dolar olarak belirlenmişti. Şirketin değeri ise 2.05 trilyon doları bulmuştu.

COVİD-19 nedeniyle 2020’nin ilk çeyreğinde şirketin gelirlerinde %25 azalma meydana gelmişti. Bundan dolayı şirketin piyasa değeri 1,74 trilyon dolardan 1,51 trilyon dolara geriledi. Yani şirket 230 milyar dolar eridi.

Yapılan bu satıştan sonra Kamu Yatırım Fonu’na da bir girdi sağlanması ve 2030 vizyonuna emin adımlarla ilerlenmesi hedeflenmektedir. Ancak Mart 2019’dan beri ilerleme yerine gerileme yaşanıyor. Şirketin hisse başı değeri 32 dolarken, dün itibariyle 23,83 dolara geriledi. Bunda koronavirüs pandemisinin büyük bir etkisi olduğu düşünülüyor.


Son Güncelleme: 17.06.2020 17:00
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