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Şekerbank 3 ay ertelemeli yeni yıl kredi kampanyası

2020 yılına girmeye günler kalmışken yeni yıl kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar çeşitli bankaların bu konudaki kampanyalarını araştırıyorlar. Şekerbank bankasının 3 ay ertelemeli yeni yıl kredi kampanyası ve diğer bilgiler haberimizde yer almaktadır.

20 Aralık 2019 Cuma 21:09
Şekerbank 3 ay ertelemeli yeni yıl kredi kampanyası

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte tüm bankalar müşterilerine yönelik yeni yıl kredilerini hazırlamaya başladı. Şekerbank da  günlük 8 liralık taksitlerle ödenebilecek bir kampanya hazırladı. Bu kampanya aynı zamanda erteleme şansı da sağlıyor.

Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların ihtiyaç duyacağı kredi imkanını sağlamak adına özel bir kampanya geliştiren Şekerbank  8 liralık taksitlerin yanı sıra 3aylık bir taksit erteleme avantajına da sahip.

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu’nın yaptığı açıklamaya göre: ‘Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerinin bütçelerini zorlamadan, ihtiyaçlarını karşılamaları için yeni finansman imkanları sunuyoruz. Yeni yıl kredisi kampanyası çerçevesinde, isteyen tüm bireysel müşterilerimize bu krediyi vereceğiz. Ödemede zorlandıkları anda işleri kolaylaştırmak için 3 ay taksit erteleme seçeneği de sunuyoruz. Böylece günde sadece 8 liralık düşük taksit seçenekleri ile ödeme planını da oluşturuyoruz. Bu sayede müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken ödemelerini rahat rahat yapmalarını sağlayacağız’ söylerini kullandı.

Bu özel kampanya 31 Aralık 2019  tarihinde sona erecek. Detaylı bilgi için bankaya telefon edebilir ya da en yakın şubeyi ziyaret edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:09
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