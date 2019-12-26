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Şekerbank hesabı nasıl açılır? Şekerbank hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri

Ülkemizde pek çok banka aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Şekerbank’ta vatandaşlar tarafından tercih edilen bankalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Şekerbank hesabı nasıl açılır? Şekerbank hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri olarak görülüyor. İşte Şekerbank üzerinden hesap açma işlemleri…

26 Aralık 2019 Perşembe 10:59
Şekerbank hesabı nasıl açılır? Şekerbank hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri

Şekerbank ülkemizde aktif olarak faaliyet göstermekte olan bankalardan biridir. Milyonlarca müşterisi bulunan Şekerbank üzerinde hesap açma işlemlerinin nasıl yapıldığı da merak edilen konular arasındadır. Şekerbank hesap açma işleminin yapılması sonrasında istenilen her zamanda ATM’ler aracılığı ile para çekilebilmekte ve ödemeler yapılabilmektedir.

Şekerbank hesap açma başvurusu sırasında vadesiz TL ya da döviz hesabının kullanılabilmesi için kartların da alınması gerekmektedir. Bu kart ile beraber bankanın istenilen ATM’si üzerinden hesap özetine bakılması mümkün olmaktadır. İntenet şubesi ile beraber bu işlem her istenildiğinde ATM’ye gidilmesine gerek kalmadan yapılabilmektedir.

Şekerbank Hesap Açma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank banka hesabı açma başvurusu şubeler üzerinden yapılabilmektedir. Dilediğiniz bir Şekerbank şubesine giderek hesap açma başvurunuzu yapabilirsiniz.

Şekerbank Hesap Açma Ücreti Var mı?

Şekerbank kapsamında hesap açma işlemleri ve ATM kartı gibi ürünlerin alınması için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Ancak banka hesap açma işlemleri kapsamında bazı belgelerin temin edilmesini istemektedir. Bu belgeler aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir.

  • Kimlik kartı
  • İkametgah Belgesi

Şekerbank hesap açtırma işlemleri için yukarıdaki kısımda yer alan belgelerin bankaya verilmesi ve hangi tür hesap açtırılmasının istendiğinin ifade edilmesi gerekmektedir.

Bu işlemlerin tamamlanması sonrasında Şekerbank kapsamında hesap açtırılmış olacaktır. Temel bankacılık hizmetleri kullanılmaya başlanabilecektir. Ekstra olarak vadeli hesap açtırmak, intenet üzerinden EFT yapmak, hesapları çevrimiçi olarak görüntülemek ya da nakit lazım olduğunda kredi başvurusunda bulunabilmek için intenet bankacılığı kullanılabilmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:59
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