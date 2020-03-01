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Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?

Devlet birçok alanda vatandaşlarına destek ve teşvik sağlamaktadır. Bunlardan biriside sera kurma alanında verilen devlet teşvikleridir. Peki sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviki nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte detaylar..

01 Mart 2020 Pazar 09:46
Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?

Devlet seracılığa destek vererek seracılığın arttırılmasını sağlamaktadır. Son dönemlerde ilginin oldukça arttığı alanlardan birisi olan seracılık, seralar aracılığıyla meyve ve sebze yetiştirilmesidir.  Devlet sera kurmak isteyen vatandaşlara destek sağlamaktadır.

En az 1000 m2 alanda bulunan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanan seralara devlet teşvik sağlayacaktır. Teşvik olarak 30 bin TL kredi sağlanmaktadır. Kredinin verilebilmesi için aynı zamanda küçük bir yerde ikamet etmek ve tarım alanında çalışmak  gerekmektedir. Ziraat Bankası devlet teşviki, KOSGEB devlet teşviki, Çiftçi projesi destek teşviki bu alanda destek sağlayan kurumlardır.

Sera kurmak ve bunun için devletten teşvik almak isteyen kişilerin seranın özelliklerine, büyüklüğüne, türüne ve devamlılığının süresine karar vermesi gerekmektedir. Sıfırdan sera kurmak isteyenler için ayrı var olan serasını büyütmek isteyenler için ayrı destekler uygulanmaktadır.  Gerekli belgeler ise çiftçi kayıt belgesi, sera projesi öneği ve harcamanın tahmini miktarını belirten belgedir.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği Alma Şartları

Sera kurmak isteyen vatandaşlar %50’ye kadar indirimle sera kurabilirler. Sera kurarken devletten teşvik almanın şartları ise şunlardır:

  • Sera kurulacak olan arazinin 1 dekardan büyük olması
  • Sera olarak kullanılacak olan arazinin örtü altı kayıt sistemine kayıt edilmiş olması
  • Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin herhangi bir kurumdan destekleme ödemesi almamış olması
  • Serada domates üretimi yapmak isteyen çiftçilerin güve için kullanılan kimyasal ilaçları 1 dekar için 4 tane olacak şekilde alması
  • Kimyasal gübreyi asla kullanmamak
  • Biyolojik gübrelerden tercih etmek

KOSGEB Devlet Desteği

Sera kurmak isteyen kişilere 50 bin ve 100 bin TL kredi verilmektedir. Ancak krediden yararlanabilmek için sera açacak kişilerin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi görmesi gerekmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kişilere devlet desteği verilmektedir.

Ziraat Bankası Devlet Desteği

  • Bitkisel Üretim Kredisi
  • Seracılık Kredisi
  • İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
  • Organik Tarım Kredisi
  • Moden Basınçlı Sulama Kredisi
  • Tarım Makineleri Kredisi
  • Hasat Ve Pazarlama Kredisi
  • Arazi Alım Kredisi
  • Sertifikalı Tohum Kredisi
  • Fide Ve Fidan Üretim Kredisi
  • Sertifikalı Tohum Kredisi
  • Çok Yıllık Yem Bitkisi Kredisi

Ziraat Bankası yukarıda yer alan üretim alanlarına kredi sağlamaktadır.

Son Güncelleme: 01.03.2020 09:46
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