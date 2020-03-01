Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?

Devlet seracılığa destek vererek seracılığın arttırılmasını sağlamaktadır. Son dönemlerde ilginin oldukça arttığı alanlardan birisi olan seracılık, seralar aracılığıyla meyve ve sebze yetiştirilmesidir. Devlet sera kurmak isteyen vatandaşlara destek sağlamaktadır.
En az 1000 m2 alanda bulunan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanan seralara devlet teşvik sağlayacaktır. Teşvik olarak 30 bin TL kredi sağlanmaktadır. Kredinin verilebilmesi için aynı zamanda küçük bir yerde ikamet etmek ve tarım alanında çalışmak gerekmektedir. Ziraat Bankası devlet teşviki, KOSGEB devlet teşviki, Çiftçi projesi destek teşviki bu alanda destek sağlayan kurumlardır.
Sera Kurmak İçin Devlet Desteği Alma Şartları
Sera kurmak isteyen vatandaşlar %50’ye kadar indirimle sera kurabilirler. Sera kurarken devletten teşvik almanın şartları ise şunlardır:
- Sera kurulacak olan arazinin 1 dekardan büyük olması
- Sera olarak kullanılacak olan arazinin örtü altı kayıt sistemine kayıt edilmiş olması
- Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin herhangi bir kurumdan destekleme ödemesi almamış olması
- Serada domates üretimi yapmak isteyen çiftçilerin güve için kullanılan kimyasal ilaçları 1 dekar için 4 tane olacak şekilde alması
- Kimyasal gübreyi asla kullanmamak
- Biyolojik gübrelerden tercih etmek
KOSGEB Devlet Desteği
Sera kurmak isteyen kişilere 50 bin ve 100 bin TL kredi verilmektedir. Ancak krediden yararlanabilmek için sera açacak kişilerin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi görmesi gerekmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kişilere devlet desteği verilmektedir.
Ziraat Bankası Devlet Desteği
- Bitkisel Üretim Kredisi
- Seracılık Kredisi
- İyi Tarım Uygulamaları Kredisi
- Organik Tarım Kredisi
- Moden Basınçlı Sulama Kredisi
- Tarım Makineleri Kredisi
- Hasat Ve Pazarlama Kredisi
- Arazi Alım Kredisi
- Sertifikalı Tohum Kredisi
- Fide Ve Fidan Üretim Kredisi
- Sertifikalı Tohum Kredisi
- Çok Yıllık Yem Bitkisi Kredisi
Ziraat Bankası yukarıda yer alan üretim alanlarına kredi sağlamaktadır.