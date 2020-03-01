Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?

Devlet seracılığa destek vererek seracılığın arttırılmasını sağlamaktadır. Son dönemlerde ilginin oldukça arttığı alanlardan birisi olan seracılık, seralar aracılığıyla meyve ve sebze yetiştirilmesidir. Devlet sera kurmak isteyen vatandaşlara destek sağlamaktadır.

En az 1000 m2 alanda bulunan ve basınçlı sulama sistemi ile sulanan seralara devlet teşvik sağlayacaktır. Teşvik olarak 30 bin TL kredi sağlanmaktadır. Kredinin verilebilmesi için aynı zamanda küçük bir yerde ikamet etmek ve tarım alanında çalışmak gerekmektedir. Ziraat Bankası devlet teşviki, KOSGEB devlet teşviki, Çiftçi projesi destek teşviki bu alanda destek sağlayan kurumlardır.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği Alma Şartları

Sera kurmak ve bunun için devletten teşvik almak isteyen kişilerin seranın özelliklerine, büyüklüğüne, türüne ve devamlılığının süresine karar vermesi gerekmektedir. Sıfırdan sera kurmak isteyenler için ayrı var olan serasını büyütmek isteyenler için ayrı destekler uygulanmaktadır. Gerekli belgeler ise çiftçi kayıt belgesi, sera projesi öneği ve harcamanın tahmini miktarını belirten belgedir.

Sera kurmak isteyen vatandaşlar %50’ye kadar indirimle sera kurabilirler. Sera kurarken devletten teşvik almanın şartları ise şunlardır:

Sera kurulacak olan arazinin 1 dekardan büyük olması

Sera olarak kullanılacak olan arazinin örtü altı kayıt sistemine kayıt edilmiş olması

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişinin herhangi bir kurumdan destekleme ödemesi almamış olması

Serada domates üretimi yapmak isteyen çiftçilerin güve için kullanılan kimyasal ilaçları 1 dekar için 4 tane olacak şekilde alması

Kimyasal gübreyi asla kullanmamak

Biyolojik gübrelerden tercih etmek

KOSGEB Devlet Desteği

Sera kurmak isteyen kişilere 50 bin ve 100 bin TL kredi verilmektedir. Ancak krediden yararlanabilmek için sera açacak kişilerin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi görmesi gerekmektedir. Bu eğitimi tamamlayan kişilere devlet desteği verilmektedir.

Ziraat Bankası Devlet Desteği

Bitkisel Üretim Kredisi

Seracılık Kredisi

İyi Tarım Uygulamaları Kredisi

Organik Tarım Kredisi

Moden Basınçlı Sulama Kredisi

Tarım Makineleri Kredisi

Hasat Ve Pazarlama Kredisi

Arazi Alım Kredisi

Sertifikalı Tohum Kredisi

Fide Ve Fidan Üretim Kredisi

Sertifikalı Tohum Kredisi

Çok Yıllık Yem Bitkisi Kredisi

Ziraat Bankası yukarıda yer alan üretim alanlarına kredi sağlamaktadır.