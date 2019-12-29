Seyyar satıcılık için nereden izin alınır? Seyyar satıcılık nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Seyyar satıcılar artık parklarda, sokaklarda, metro çıkışlarında hemen her yerde görmekteyiz. Vatandaşlar tarafından hala ilgi gören bu satıcılar, uygun fiyatları ile hala cazibesini korumaktadır. Günümüzde kaçak satıcılar olsa da, bu işi yasal olarak belgeli bir şekilde yapan kişilerde vardır.

Seyyar satıcılık için belediyeden izin nasıl alınır?

İlk olarak bu işi yapmak isteyenler belediyeden izin almak zorundadır. Tüm seyyar satıcılar çalıştığı yerin bağlı bulunduğu belediyeye başvuru yapmalıdır. Ayrıca seyyar satıcı olmak için kanunların belirttiği kurallara da uygun olmanız gerekmektedir. Seyyar satıcılar satış yapmak amacıyla belediyeden ruhsat almalı, ruhsat almayan kişilere ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Seyyar satıcı olma şartları nelerdir?

Öncelikle satıcı olmak isteyenlerin belirlenmiş şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar;

Gıda ürünü satacak seyyar satıcılar Türk Gıda kodeksi ile belirlenmiş olan kurallara uymak zorundadır. Kanuni şartlara uygun olduğunu kanıtlamak için satış yapacak kişilerin yazılı bir gerekçe alması şarttır. Bu gerekçenin satış yaptıkları yerde görünür bir şekilde asılı olması zorunludur.

Seyyar satıcı sattığı ürünlerin üretimini kendisi yapıyorsa bunun için kendisine ait bir gerekçesinin olması gerekir.

Kendi bölgelerinde satış yapan seyyar satıcıları belediyeler denetlemekle yükümlüdür.

Seyyar satıcıların herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamalıdır. Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair bir sağlık raporu alması gerekmektedir.

Seyyar satıcı satış yaptığı aracın dışına kısa süreliğine bile olsa herhangi bir eşya koyamaz.

Seyyar satıcı standartlara uygun bir çalışma kıyafeti giymek zorundadır.

Seyyar satıcılar satış yaptıkları araca düzenli bir şekilde bakım ve onarım yaptırmalıdır.

Satış sırasında ürünün koyulacağı poşetin üstünde hiçbir marka adının bulunmaması gerekir.

Belediyenin kendilerine verdiği bölgenin dışına çıkıp satış yapmamalıdır.

Seyyar satıcıların mesai saatleri belediye tarafından belirlenir.

Seyyar satıcılar satılan ürünün fiyatını görünür bir şekilde koymak zorundadır.

Yetkililere evrak kontrolü esnasında bütün evraklarını göstermesi gerekir.



Seyyar satıcılık yapmak için gerekli belgeler nedir?

Seyyar satıcılık yapmak isteyen vatandaşların ilk olarak nüfus cüzdanı fotokopisi, gıda sicil belgesi fotokopisi, gıda üretim izin belgesi fotokopisi, SGK’dan gelirin bulunmadığına dair belge ve bulaşıcı bir hastalığı olmadığına dair doktor raporu gibi evrakları hazırlaması gerekmektedir.

Belediyelerin seyyar satıcı şartları nelerdir?

Seyyar satıcılar, satış yaptıkları bölgenin belediyelerine bağlı olarak çalışır. Bu yüzden seyyar satıcılık yapacak kişinin öncelikle belediyeye başvurması şarttır. Belediyeler seyyar satıcılık yapacak kişileri belirli standartlara uygun olarak seçerler. Bu standartlar;