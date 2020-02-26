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SGK emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberini yalanladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberleriyle ilgili bir açıklama yapıldı. SGK’dan yapılan açıklamada emekli maaşlarındaki kesintileri aktaran haberler yalanlandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:32
SGK emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberini yalanladı!

Emekli maaşlarından %5 kadar kesinti yapılıp hazineye aktarılacağıyla ilgili iddialarla ilgili olarak SGK’dan bir açıklama geldi. SGK’nın intenet sitesinden yapılan duyuruda bu haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

SGK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada bu haberlerin sürekli yapıldığı ve bu haberlerin kurumu yıpratmaya ve vatandaşları kandırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Çalışan Emekliye Kötü Haber Başlıklı Haberler Gerçeği Yansıtmamaktadır” başlığıyla yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, Kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Son Güncelleme: 26.02.2020 16:45
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