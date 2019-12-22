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SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları

Günümüzde on binlerce kişi SGK kapsamında çalışmaktadır. Ocak ayında yapılması beklenen zamdan sonra SGK personel maaşları ne kadar olacak, sorusunu yanıtladık. İşte 2020 SGK personel maaşları.

22 Aralık 2019 Pazar 20:47
SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde on binlerce personel çalışmaktadır. Bunun yanında her il ve her ilçede SGK bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu memur, denetmen, uzman ve müfettiş istihdamı konusunda en fazla personel alan kamu kurumlarından biridir. Genel olarak açılan kontenjanlara İİBF ve SBF mezunları istihdam edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışan personeller

Sosyal Güvenlik Kurumu 16 Mayıs 2006 tarihinde, Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesiyle kurulmuştur. Kurumun bünyesinde yaklaşık 30.00 personel çalışmaktadır. SGK’nın temel amacı: sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı, etkin, kolay, erişilebilir ve mali olarak sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesini sağlamaktır. Kuru bu amacı yerine getirebilmek için fazla sayıda personel istihdam etmektedir.

SGK bünyesinde; SGK Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Denetmen, Denetmen Yardımcısı, Avukat, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru ve Memur çalışmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu personel maaşları (2020)

Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde on binlerce personel çalıştıran kamu kurumlarından biridir. SGK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kurumdur.

SGK memurlarının 2020 yılı için net maaşları şu şekildedir:

  • SGK memur maaşı (Lise mezunu 13/3 derece kademe): 3.610 TL
  • SGK memur maaşı (Ön lisans mezunu 10/2 derece kademe): 3.630 TL
  • SGK memur maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 3.634 TL
  • SGK vhki maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 3.695 TL
  • SGK bilgisayar işletmeni maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 3.618 TL
  • SGK icra memuru maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 3.652 TL
  • SGK denetmen maaşı (Lisans mezunu 7/1 derece kademe): 5.484 TL
  • SGK denetmen yardımcısı maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 4.982 TL
  • SGK müfettiş maaşı (Lisans mezunu 7/1 derece kademe): 6.898 TL
  • SGK müfettiş yardımcısı maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 6.055 TL
  • SGK uzman maaşı (Lisans mezunu 7/1 derece kademe): 7.048 TL
  • SGK uzman yardımcısı maaşı (Lisans mezunu 9/1 derece kademe): 6.124 TL
  • SGK başkan maaşı (Lisans mezunu 1/3 derece kademe): 13.533 TL
  • SGK başkan yardımcısı maaşı (Lisans mezunu 1/3 derece kademe): 12.552 TL
Son Güncelleme: 22.12.2019 20:47
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