SGK personel maaşları ne kadar? 2020 SGK personel maaşları

Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde on binlerce personel çalışmaktadır. Bunun yanında her il ve her ilçede SGK bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu memur, denetmen, uzman ve müfettiş istihdamı konusunda en fazla personel alan kamu kurumlarından biridir. Genel olarak açılan kontenjanlara İİBF ve SBF mezunları istihdam edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 16 Mayıs 2006 tarihinde, Bağkur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesiyle kurulmuştur. Kurumun bünyesinde yaklaşık 30.00 personel çalışmaktadır. SGK’nın temel amacı: sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı, etkin, kolay, erişilebilir ve mali olarak sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin yürütülmesini sağlamaktır. Kuru bu amacı yerine getirebilmek için fazla sayıda personel istihdam etmektedir.

SGK bünyesinde; SGK Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Denetmen, Denetmen Yardımcısı, Avukat, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru ve Memur çalışmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kurumdur.

