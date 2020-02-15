SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine faizsiz 6.972 TL avans

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2020 yılında emekli olmayı bekleyenlere avans fırsatı sunuyor. Emekli olma hakkı kazanmış ve 90 gün geçmesine rağmen maaşlarını alamayanlar kuruma dilekçe yazarak avans alabilecek.

SGK avans başvurusunda bulanan kişilere maaşlarının üç katına kadar avans veriyor. Açıklanan rakama göre 2020 yılında başvuru yapanlar 6 bin 972 liraya kadar avans alabilecek. Verilen avans maaşın bağlanmasından sonra aylık maaş tutarına göre fazla kalan bölümü aylık olarak 1/4 oranında kesilecek.

Faiz işletilmiyor

Söz konusu avans uygulamasının maaşını alamayanların yanı sıra hali hazırda emekli olan vatandaşlara da uygulanması gündeme geldi. Sistem tüm emeklilere uygulanmaya başladığı takdirde nakit sıkıntısı yaşayan emekliler maaşlarının 3 katına kadar avans alarak faiz geri ödeyebilecek.

SGK emeklilere faizsiz avans adı altında duyurduğu projede, emekli olma hakkı kazanmış ve maaşını halen alamayan kişilere avans verecek. Ayrıca SGK bu avansı kişilerin maaşlarının 3 katına kadar verirken geri ödemede faizde uygulamayacak. Uygulamaya talebin fazla olmasının ardından SGK uygulamayı tüm emekliler içinde geçerli hale getirebilir. Kuruma bu konu hakkında birçok başvuru yapıldı.

90 gün içinde bağlanmazsa veriliyor

Emekli maaşı için gerekli şartları yerine getirmiş ve başvurusunu yapmış kişilere 90 gün içinde maaşları yatmaması durumunda avans imkanı verilecek. SGK 90 gün içinde maaşlarını alamayan kişilerin kuruma yazılı başvuru yaparak avanslarını alabileceklerini açıkladı.

6.972 TL ödeniyor

SGK emekli maaşlarını 90 gün içinde alamayan kişilere asgari ücretin net 3 katına kadar avans verecek. 2020 yılında belirlenen net asgari ücrete göre SGK emekli adaylarına 6 bin 972 TL’ye kadar avans verebiliyor.

Yüzde 25’lik kesintiler ile geri alınıyor

Emeklilik şartları neler?

Avans başvurusunda bulunan vatandaşların avanslarını emekli maaşlarını almaya başladıktan sonra ödeyecek. Yapılacak ödemeler maaşın 1/4’ü şeklinde aylık olarak kesilecek ve herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Birçok işçinin emekli olmanın hayalini kuruyor. Buna göre vatandaşlar SSK veya Bağ-Kur üzerinden emekli olabiliyor.

SSK’lı olan vatandaşlar için sigorta başlangıcı 08.09.1976 yılı öncesi olan erkekler 55 yaşını doldurması ve en az 5000 gün çalışarak emekli olurken, 55 yaşını doldurmayan ancak 25 yıl sigortalı çalışmış ve en az 5000 gün sayısını doldurmuş kişiler de emekli olabiliyor.

08.09.1999 yılı ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan erkekler için 60 yaşını doldurma ve en az 7000 gün çalışma şartı bulunmaktadır.

Bağ-Kur’dan erken emekli olmanın yolları

Bağ-Kur yani 4B grubuna dahil kişilerin erken emekli olma şansı daha fazladır. 4B sigortalılar belli şartlara uygun görülmesi durumunda prim ödemesi yaparak daha erken emekli olabiliyor. Ancak genel olarak Bağ-Kur’a bağlı olan kişilerin erken emekli olması için 3 temel başlık vardır. Bu başlıklardan ilki erkekler için askerlik borçlanması, ikincisi kadınlar için engelli annesi veya evlatlık çocuk edinme ve doğum borçlanması, üçüncüsü ise yaş kriteridir.

Bağ-Kur’dan erken emekli olmak için yukarıda belirtilen başlıklara uygun olan kişiler çalışma hayatlarına bitirerek emekliliğin tadını çıkarabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki Bağ-Kur emeklilik şartları kadın ve erkeklere göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle belirtilen şartların iyi incelenmesi ve ona göre hareket edilmesinde fayda var.