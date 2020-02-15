SGK, SSK ve Bağkur ikramiye ve promosyon ücretleri ne zaman ödenecek?

Emekliye promosyon ödemeleriyle birlikte ikramiye ödemeleri yapılacak ve bu kapsamda 3 bin TL tutarında ödeme yapılması tahmin ediliyor. 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye biner TL ikramiye ödenecek. Temmuz ayında maaş zammı yansıtılacak ve buna göre; SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine Mart, Mayıs, Temmuz ve Ağustos aylarında yeni ikramiye ödemeleri müjdelendi. Emekli maaşını bankalardan alan vatandaşlar için yürürlüğe giren promosyon, maaşlarını bankadan üç yıl alma kaydıyla bir defaya mahsus olarak ödenir.

İkramiye ve promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

18-22 Mayıs’ta bin TL 27-30 Temmuz tarihleri arasındaysa bin TL ikramiye ödenecek. Promosyon ödeme tutarı henüz belli olmadı. Emekliler bu konuda istedikleri bankayla anlaşmaya varabilirler.

Promosyon tutarında artış yapılacak

Kimi bankalar erken davranarak henüz süre dolmadan emeklilerle promosyon anlaşmalarını yaparken emeklilerden birçoğu tutarda artış olup olmadığını bekliyor. SGK bankalar ile masaya oturarak maaşa bağlı olarak 300, 375 ve 450 TL olan taban promosyon ödemelerinde artışa gitmesi bekleniyor. Taban tutarın 500-600 TL arasına gelmesi beklenmekteyken bankaların kampanyaları da hız kazanmıştır.

Bankaların dayatmalarına izin verilmemeli

Emeklilere bankalar tarafından dayatmalar yapıldığı belirtilerek emeklilerin bu konuda acele etmemesi ve yeni teklifler için beklemede kalması önerildi.

13 milyon emekli için 300 milyar TL ödeme yapıldı

13 milyonu aşkın emekliye aylıkları karşılığında toplam 300 milyar TL ödeme yapan SGK’nın bu yıl 350 milyar TL ödeme yapması bekleniyor.

Bankalar tekliflerini güncelliyor

Emekliye promosyon teklifleri konusunda bankalar artırım taleplerini sürdürüyor. 1250 TL’yi bulan promosyon teklifleri ek müşterisini getirse 2500 TL’ye çıktı.

Bankaların emekli promosyon teklifleri ne kadar oldu?

Akbank

Fibabanka

Akbank, 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon anlaşmasına ek olarak tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, havale ve EFT’nin yanı sıra bireysel kredilere özel faiz oranı gibi olanaklar tanınıyor.

Fibabanka, maaşa göre; 330, 415 ve 500 TL promosyon ödüyor.

Denizbank

450 TL’ye varan ödeme yapılıyor ve emekli maaşı müşterisi kazandıranlar için de 100 TL veriliyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamalar da bulunmakta.

ING Bank

450 TL’ye varan ödemelere ek olarak emekliler 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL, bir emekli maaşını ING’ye getirenlere 150 ve ING mobil kullanıp 50 TL ek nakit promosyon kazanılabiliyor.

İş Bankası

450 TL’ye varan ödeme yapılıyor. Kredi kartı ücreti alınmıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT olanakları tanınıyor.

Halkbank

Halkbank 1000 TL’den daha az emekli maaşı alanlar için 300, 1000-2000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375, 2000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 450 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank; üç yıl boyunca kendisinden emekli maaşı alma sözü verenlere 1250 TL’ye varan para kazanma olanağı tanıyor. Bankanın yapmış olduğu açıklamalara göre QNB Finansbank, emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank’a yönlendiren müşterilere yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak suretiyle toplam 1250 TL nakit kazanma olanağı tanınıyor.

Bu iki kampanya kapsamında bir emekli müşteri 2 bin 500 TL’ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek. QNB Finansbank müşterisi olan emekliler; Türkiye genelindeki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alırlar ve yurtiçi tüm banka veya ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına sahip olacak.