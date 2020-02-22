SGK tarafından bu yıl yapılacak karşılıksız desteklere yapılacak zamlar belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yayımladığı bir genelgeyle 2020 yılındaki yardımları açıkladı. Yayımlanan genelgede cenaze yardımı, çocuk maaşları, çırak primleri gibi karşılıksız ödemelere yer verildi.

SGK’dan geçici iş göremezlik maaşı alan kişiler asgari ücret zammından yararlanacak. 1 Ocak 2020’den önce geçici iş göremezlik raporu alıp bu durumu 1 Ocak’tan sonra da devam edenlere ödenen günlük ücret 98,10 TL oldu. Çırak ve öğrencilerin istirahatlı oldukları günlerdeki iş göremezlik ödenekleri ise 40 TL üzerinden uygulanacak.

Ev Hizmetinde 10 Günden Az Çalışanlar

Ev hizmetinde bir ayda 10 günden az çalışan gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar bu sene günlük 1,96 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 9 günlük toplam prim ise 17,64 TL olacak. 10 ve üzerinde çalışmayanlar kişiler primlerini kendileri ödeyebilecek. Bu durumda olan kişilerin 2020 yılında ödeyecekleri prim tutarı aylık 956,48 TL oldu.

27 Günden Prim Yatacak

GSS Primi 88,29 TL

Orman işçileri, şoförler ve sanatçılar primlerini kendisi ödeyebiliyor. Bu sene bu durumda olan kişiler 27 gün üzerinden prim ödeyerek 30 gün prim ödemiş sayılacak. Bu kapsamda orman işçileri 913 TL, şoförler ve sanatçılar 860 TL ödeme yapacak. İşsiz kaldıklarında maaş almak amacıyla prim ödemek isteyenler 2020 yılında aylık olarak toplam 941 TL prim ödeyecek. Tarım sigortalıların primi ise 478 TL olarak belirlendi.

Herhangi bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanamayan kişilere 88,29 TL prim ödemesi yapmaları koşuluyla sağlık hizmeti verilecek. GSS borcunu ödeyemeyecek durumda olan kişilere gelir testi yapılacak ve ekonomik durumu iyi olmayan kişiler ücretsiz sağlık hizmeti sunulacak.

202 TL’ye Yükseldi

SGK’lı ve Bağkur’lu kadınlarla eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için ödeme yapılmaktadır. Geçtiğimiz sene 180 TL olan bu ödeme bu yıl 202 TL’ye çıkarıldı. Bunun için SGK il müdürlüğü yada sosyal güvenlik merkezine 5 sene içerisinde başvuru yapılması gerekecek.

Cenaze Masrafı

Ölümün yaşandığı tarihte kişinin sigortalı olması gerekmemektedir. Bu ödeme için 5 senelik zaman aşımı var. Ödenekler 31 Aralık’a kadar 716 TL’ydi. Bu ödenek 1 Ocak 2020 itibariyle 801 TL’ye çıkarıldı.

Aile ve Çocuk Zammı

6 yaşından küçük 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 478 TL’ye yükseldi. Eşi çalışmayan memurlara eşleri için 332 TL ödenmektedir. Çocuk yardımları ise 0 ila 6 yaş için 73 TL, 6 yaş üstü için 36,50 TL olarak kayda geçti. 0 ila 6 yaş arası 2 çocuğu olan memurlara aylık 433 TL ödenirken, bu miktar aylık olarak 478 TL’ye yükseltildi.