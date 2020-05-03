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Sicili bozuk vatandaşlara 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi yatmaya başladı

Sicili bozuk vatandaşların faydalanamadığı temel ihtiyaç kredisinden haberler gelmeye devam ediyor. Herkese kredi verileceği açıklamalarının yapılması sonrasında pek çok vatandaş araştırmalarına hız verdi. İşte sicili bozuk vatandaşlara 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi yatmaya başladı açıklaması ile ilgili tüm detaylar.

03 Mayıs 2020 Pazar 23:09
Sicili bozuk vatandaşlara 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi yatmaya başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile birlikte Ekonomik İstikrar Projesi duyurulmuş ve kamu bankaları ile birlikte 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL krediler vatandaşlara verilmeye başlamıştı. Bu süreçte en merak edilen konu ise bankalara borcu olan ve ödemekte zorluk çektiği için sicili bozulan vatandaşların durumları olmuştu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer sicili bozuk olsa bile bu süreçte 10.000 TL krediden tüm vatandaşların faydalanabileceği açıklanmıştı.

Salgın sürecinde vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için %0,49 faizli ihtiyaç kredileri bankalara ödemelerinden dolayı sicili bozuk olan vatandaşlar için tanımlanmamıştı. Yetkili merciin son değerlendirmeleri sonrasında ise sicili bozuk olan vatandaşlara da kredilerin tanımlanacağı ve kullanıma açılacağı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayark’ın duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı programında tüm vatandaşlara 5.000 – 7.500 – 10.000 TL kredi verilecek açıklamaları sonrasında kredi notu düşük olan vatandaşlara 3.000 TL kredi verilmesi şikayet ve olumsuz geri dönüşlere neden olmuştu. Son olarak tekrar değerlendirilen durum sicili bozuk olan vatandaşlara da 10.000 TL kredi verilmesine karar verdi.

Sicili bozuk vatandaşların başvuruları beklemeye alınmıştı

Ülke genelinde milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği %0,49 faiz oranı ile 5.000, 7.500 ve 10.000 TL kredilerin başvurularında sicili bozuk olan vatandaşlar beklemeye alınmıştı. Sicili bozuk olmayan vatandaşların kredileri ise 10 Nisan tarihinde hesaplara aktarılmıştı. Sigortada son 6 aylık süreçte kaydı olmayanların kredileri anında reddedilirken sicili bozuk olan vatandaşların kredi başvuruları ise beklemeye alınmıştı.

Sicili bozuk vatandaşlara temel ihtiyaç destek kredisi

Süreçte sicili bozuk olan vatandaşlara ya hiç kredi çıkmıyor ya da bankalar tarafından maksimum 3.000 TL kredi veriliyordu. Konu ile ilgili pek çok vatandaşın şikayetleri ve talepleri doğrultusunda genel durumu tekrar incelemeye alan değerlendirme kurulu, sicili bozuk olan vatandaşların da başvurularının onaylanması gerektiğine karar verdi.

Bankalar artık sicili göz ardı ediyor

Bakan Albayrak’ın ilk olarak “herkes için temel ihtiyaç kredisi” söylemi sonrasında sicili bozuk olan vatandaşlara bekleyin denilmesi şikayetlere neden oldu. Ancak son gelişmeler sonrasında bankaların artık müşterilerinin  ve kredi talebinde bulunan tüm vatandaşların kredilerini onaylayacakları ve bu süreçte sicilin göz ardı edileceği bilgisi verilmesi pek çok vatandaşı sevindirdi.

Sicil affı gündemde

Temel ihtiyaç kredilerinde başvuruların sicile göre verilmesi durumunun ortadan kalkması sonrasında son yapılan sicil affının 2017 yılında olmasından bu yana yeni bir sicil affı gelmemesi acaba sicil affı mı uygulanacak sorusunu akıllara getirdi.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 23:09
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