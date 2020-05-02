İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilen sektörler neler? Sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredileri merak ediliyor. Vatandaşlar, sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilen sektörler neler? sorusunu araştırmaya başladı. İşte sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi başvuru şartları ve diğer merak edilenler.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:20
Sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilen sektörler neler? Sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi başvuru şartları

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından köyde çiftçilik ve tarımla uğraşan vatandaşlar için düşük faizli kredi verileceği müjdesi sonrasında pek çok çiftçi merakını intenetten gidermeye çalışıyor. Her yıl verilen ve verilmeye de devam edeceği açıklanan çiftçilere destek kredileri 2020 yılında da verilmeye devam ediyor. Esnaftan sonra çiftçilere verilecek kredilerin türleri ve şatları merak edilmeye devam ediyor.

Sıfır faizli hayvan kredisi verilecek sektörler

  • Su ürünü yetiştiriciliği,
  • Damızlık düve yetiştiriciliği
  • Küçükbaş koyun ve keçi yetiştiriciliği
  • Etçi sığır ve kombine sığır yetiştiriciliği
  • Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
  • Damlama sulama ve moden basınçlı sulama
  • Fidan, fide sertifikalı tohum üretimi
  • Örtü altı tarım ve sera modenizasyonu
  • Diğer tarımsal faaliyetlerde %25 ve %75 arasında faiz indirimi uygulanacaktır.
  • Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği destek 5 milyon TL arttırılmıştır.

Traktör alımına faizsiz destek verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere traktör alımlarında 250 bin TL destek sağlanacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı traktör alımlarında faizsiz kredi programlarının ayrı bir başlık altında açılacağını ve başvuruların kabul edileceğini açıklaması sonrasında pek çok çiftçi heyecanlandı. TKDK tarafından uygulanan IPARD ve IPARD2 projelerinden bu yana çiftçilere sıfır traktör alımlarında sıfır faizli kredi imkanı sunulmamıştı.

Üst limitler belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı her yıl binlerce çiftçi vatandaşa verilen destekelrin bu yıl arttırıldığını açıklaması sonrasında vatandaşlar kredilerden ne oranda faydalanacaklarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl damızlık etçi sığır ve kombine sığır yetiştiriciliği için toplamda 7,5 milyon TL destek sağlanırken bu yıl 12,5 milyon TL destek sağlanacak. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 35 ana başlık altında pek çok alanda destek sağlanacağı da belirtildi.

Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulanan soğuk hava deposu yatırımı yapacak çiftçilere destek kapsamında bu yılda çiftçiler faizsiz kredi verileceği açıklandı. Arıcılık, küçükbaş hayvan sektörü, süs bitkisi üretimi, büyükbaş hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, organik tarım uygulamalrı, hayvan kredisi, damızlık düve yetiştiriciliği, su ürünleri avcılığı, arazı alımları, kanatlı sektörü, damızlık kanatlı yetiştiriciliği, hindi yetiştiriciliği, lisanslı depoculuk yatırımları, çok yıllık yem bitkisi üreticiliği sektörlerine sıfır veya düşük faizli tarım kredileri verilecek. Stratejik bitkisel üretim konularında verilen faizsiz kredi ve desteklere tıbbi ve aromatik bitkilerden olan defne, kekik, suman, jojoba, biberiye, fesleğen, adacayı, ıhlamur, sığla yağı, safran, keçi boynuzu da eklendi.

Nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar bankalara başvurduklarında şuan en fazla %1 faiz ödemektedirler. Esnaflar ise kefalet kooperatiflerine, çiftçiler tarım kooperatiflerine başvurduklarında ise talep edilen kredilerin faizleri en yüksek yıllık %6 oranındadır. Faizsiz hayvan kredisi verilmese de aylık %0,5 faiz oranında ki bir kredi ihtiyaç kredilerini ikiye katlamaktadır.

Türkiye’de sıfır faizli krediler şunlardır,

  1. Konut alacaklara katılım bankalarınca verilen faizsiz ancak kar paylı finansman destekleri
  2. KOSGEB’in esnafa verdiği 100 bin TL girişimci kredileri,
  3. KOSGEB tarafından verilen 14 farklı proje programları için başvurulan sıfır faizli kobi kredileri,
  4. Kaymakamlıkların kadın girişimcilere verdiği 15 bin TL işyeri kredisi
  5. Tarım kredi ve esnaf kefaletin dönem dönem verdiği faizsiz krediler
  6. Halkbankasının 3 farklı kolda esnafa verdiği faizsiz işletme desteği
  7. Resmi Gazete de yayınlanan tarım ve hayvancılığa faiz indirimi desteği sayesinde Ziraat Bankası programa uyan çiftçilere faizsiz kredi vermektedir.

 

Gündemde neler olup bitiyor merak ediyorsan, şimdi sen de Haberport mobil uygulamasını indir, tüm gelişmeleri anında öğren! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Günün tüm önemli gelişmelerini anında görüntüleyebilmek istiyorsan, sen de Haberport Facebook grubuna katılarak merak ettiklerini öğrenmeye başla!>>>Haberport’un Facebook Grubunda Sen de Yerini Al!

Son Güncelleme: 02.05.2020 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
10.000 TL Halbank kredi başvuru sorgulama ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemleri
Anna Deniz Şaylan kimdir? Twitch ‘in parlayan yıldızı annadeniz hakkında bilgiler
Tekalifi Milliye nedir, ne demektir? Tekalifi Milliye emirleri nelerdir? 10 başlıkta toplanan ve 55 madde Tekalifi Milliye emirleri
Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm neden yayınlanmadı? 19 Nisan Pazar Arda ile Omuz Omuza neden yok?
MEB EBA Türk Telekom Vodafone ve Turkcell 8 GB Bedava internet hakkı veriyor
Survivor 4 Mayıs Pazartesi büyük ödül ne olacak?
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!
Kaymakamlık üzerinden yapılacak başvurular ile her aileye 500 – 800 TL arası ödeme yapılacak!
TOKİ'den Dar ve orta gelirli aileler için Haziran'da 18 bin 69 ucuz konut geliyor
Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?
Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.