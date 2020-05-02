Sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi verilen sektörler neler? Sıfır faizli tarım ve hayvancılık kredisi başvuru şartları

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından köyde çiftçilik ve tarımla uğraşan vatandaşlar için düşük faizli kredi verileceği müjdesi sonrasında pek çok çiftçi merakını intenetten gidermeye çalışıyor. Her yıl verilen ve verilmeye de devam edeceği açıklanan çiftçilere destek kredileri 2020 yılında da verilmeye devam ediyor. Esnaftan sonra çiftçilere verilecek kredilerin türleri ve şatları merak edilmeye devam ediyor.

Sıfır faizli hayvan kredisi verilecek sektörler

Su ürünü yetiştiriciliği,

Damızlık düve yetiştiriciliği

Küçükbaş koyun ve keçi yetiştiriciliği

Etçi sığır ve kombine sığır yetiştiriciliği

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

Damlama sulama ve moden basınçlı sulama

Fidan, fide sertifikalı tohum üretimi

Örtü altı tarım ve sera modenizasyonu

Diğer tarımsal faaliyetlerde %25 ve %75 arasında faiz indirimi uygulanacaktır.

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği destek 5 milyon TL arttırılmıştır.

Traktör alımına faizsiz destek verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere traktör alımlarında 250 bin TL destek sağlanacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı traktör alımlarında faizsiz kredi programlarının ayrı bir başlık altında açılacağını ve başvuruların kabul edileceğini açıklaması sonrasında pek çok çiftçi heyecanlandı. TKDK tarafından uygulanan IPARD ve IPARD2 projelerinden bu yana çiftçilere sıfır traktör alımlarında sıfır faizli kredi imkanı sunulmamıştı.

Üst limitler belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı her yıl binlerce çiftçi vatandaşa verilen destekelrin bu yıl arttırıldığını açıklaması sonrasında vatandaşlar kredilerden ne oranda faydalanacaklarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl damızlık etçi sığır ve kombine sığır yetiştiriciliği için toplamda 7,5 milyon TL destek sağlanırken bu yıl 12,5 milyon TL destek sağlanacak. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 35 ana başlık altında pek çok alanda destek sağlanacağı da belirtildi.

Geçtiğimiz yıl ilk defa uygulanan soğuk hava deposu yatırımı yapacak çiftçilere destek kapsamında bu yılda çiftçiler faizsiz kredi verileceği açıklandı. Arıcılık, küçükbaş hayvan sektörü, süs bitkisi üretimi, büyükbaş hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, organik tarım uygulamalrı, hayvan kredisi, damızlık düve yetiştiriciliği, su ürünleri avcılığı, arazı alımları, kanatlı sektörü, damızlık kanatlı yetiştiriciliği, hindi yetiştiriciliği, lisanslı depoculuk yatırımları, çok yıllık yem bitkisi üreticiliği sektörlerine sıfır veya düşük faizli tarım kredileri verilecek. Stratejik bitkisel üretim konularında verilen faizsiz kredi ve desteklere tıbbi ve aromatik bitkilerden olan defne, kekik, suman, jojoba, biberiye, fesleğen, adacayı, ıhlamur, sığla yağı, safran, keçi boynuzu da eklendi.

Nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar bankalara başvurduklarında şuan en fazla %1 faiz ödemektedirler. Esnaflar ise kefalet kooperatiflerine, çiftçiler tarım kooperatiflerine başvurduklarında ise talep edilen kredilerin faizleri en yüksek yıllık %6 oranındadır. Faizsiz hayvan kredisi verilmese de aylık %0,5 faiz oranında ki bir kredi ihtiyaç kredilerini ikiye katlamaktadır.

Türkiye’de sıfır faizli krediler şunlardır,

Konut alacaklara katılım bankalarınca verilen faizsiz ancak kar paylı finansman destekleri KOSGEB’in esnafa verdiği 100 bin TL girişimci kredileri, KOSGEB tarafından verilen 14 farklı proje programları için başvurulan sıfır faizli kobi kredileri, Kaymakamlıkların kadın girişimcilere verdiği 15 bin TL işyeri kredisi Tarım kredi ve esnaf kefaletin dönem dönem verdiği faizsiz krediler Halkbankasının 3 farklı kolda esnafa verdiği faizsiz işletme desteği Resmi Gazete de yayınlanan tarım ve hayvancılığa faiz indirimi desteği sayesinde Ziraat Bankası programa uyan çiftçilere faizsiz kredi vermektedir.

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