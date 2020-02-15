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Sıfır faizli ve faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Bazı bankalar müşterileri için faizsiz ve sıfır faizli krediler sunmaktadır. Sıfır faizli ve faizsiz kredi veren bankalar hangileridir, katılım bankaları faizsiz kredilerde öne çıkan en önemli bankalardır.

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:44
Sıfır faizli ve faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Bazı bankalar müşterilerine özel olarak faizsiz kredi fırsatları sunmaktadır. Bankalar bu hususta masraflı ve masrafsız kredi ücretlerini uygulamaktadır. Masrafsız kredilerde dosya masrafı alınmamaktadır. Ancak faiz oranı buna orantılı olarak yüksek olmaktadır. Fakat aylık ödeme şeklinde alınan krediler için en uygunu masrafsız olan kredilerdir.

Sıfır Faizli Kredi

Bankaların sıfır faizli kredilerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bundan dolayı hesapların iyi bir şekilde yapılması gerekir. Masraflı ve masrafsız kredilere bakıldığında, 5000 TL’lik sıfır faizli bir kredinin, 12 aylık vadenin ardından geri ödemesi 5 bin 600 TL olmaktadır. Bu gibi kredilerde faiz oranı uygulanmasa da faiz haricinde bazı masraflar uygulanmaktadır. Faiz dışı masraflar %1,10’a denk gelmektedir. Faizsiz kredilerde faiz dosya masrafıyla birlikte sunulmaktadır.

Faiz Dışı Masraflar Nelerdir?

Faizsiz kredilerde faiz dışı masraflar kredi komisyonu, hayat sigortası, dosya masrafı gibi unsurlardır. Bunun gibi detaylar istenilen anaparadan kesilmektedir.

Faizsiz Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Faizsiz kredileri en çok katılım bankaları sunmaktadır. Ülkemizde şu anda 5 tane katılım bankası hizmet vermektedir. Bu bankalar Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Türkiye Finans ve Ziraat Katılım’dır. Bu bankaların faizsiz kredi tekliflerini karşılaştırarak kullanabilirsiniz.

Faizsiz kredi veren bankalar arasında 3 tanesi kamu bankasıdır. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Bankası faizsiz kredilerde öne çıkmaktadır.

Son Güncelleme: 15.02.2020 10:46
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